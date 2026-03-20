煤氣去年純利近持平 核心利潤升4% 末期息維持0.23元 指綠色燃料推動增長

中華煤氣（003）去年純利56.88億元，按年微跌0.4%。撇除非經營性損益及物業重估變動的核心利潤為60億元，上升4%。末期息每股0.23元，全年共派0.35元，均按年維持不變。期內收入543.26億元，按年減少2.1%。

煤氣指出，經過幾年來的業務及架構重組和實施發展戰略，已取得關鍵進展和成果，從傳統的能源公司，升級為擁有綠色能源科技的企業，將引領該集團在未來一段時間繼續保持競爭力。該集團指，將繼續實施雙輪驅動戰略，公用業務是集團利潤的穩定器，而「海陸空」的綠色燃料業務及可再生能源，將成為驅動增長的動力。

香港燃氣業務售氣量微升

香港公用業務方面，受惠機場第三跑道開通及粵車南下等因素，酒店、主題樂園等旅遊相關行業帶動售氣量，惟港人消費模式轉變影響餐飲及零售業，工商業售氣量跌2.6%。住宅售氣量則受頻繁颱風及清涼天氣影響，錄得2.4%升幅。整體售氣量微升0.1%，年內新增客戶1.9萬戶，總客戶達206萬戶。

內地城市燃氣新增客戶178萬戶

連同港華智慧能源（1083）在內，該集團內地城市燃氣項目共325個，新增客戶178萬戶，總客戶達4427萬戶。全年總售氣量363.5億立方米，與上年基本持平。城市燃氣平均價差為每立方米0.54元人民幣，按年增加0.02元人民幣。

新能源業務持續擴張 可持續航空燃料產能翻倍

可再生能源方面，分布式光伏年內新增併網500兆瓦，累計併網裝機容量達2.8吉瓦，光伏發電量增長36%至24.8億度電；工商業儲能簽約1041兆瓦時，售電交易量達84億度電。

可持續航空燃料方面，馬來西亞新廠投產，年總產能由35萬噸提升至77萬噸，實現翻倍。

綠色甲醇方面，煤氣與佛燃能源合資成立VENEX，內蒙古廠房2026年可提升年產能至15萬噸，計劃2028年進一步增至30萬噸。廣東佛山新廠房預計2027年底落成，2028年首期產能可達20萬噸，屆時「一南一北」兩個廠房年產能合共將達50萬噸。