Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

恒指半日跌160點 阿里小米挫逾6% 李寧獲大行好 逆市升一成｜港股開市

股市
更新時間：12:24 2026-03-20 HKT
發佈時間：09:29 2026-03-20 HKT

港股好淡爭持，恒指今早低開163點後，曾倒升63點，其後轉跌最多203點，中午收報25340點，跌160點或0.63%，成交額1,541.96億元。

科指半日跌84點或1.71%，報4911點。騰訊（700）跌0.48%；美團（3690）跌1.85%；京東（9618）跌3.61%。阿里巴巴（9988）績後曾挫6.4%，低見123.5元，中午收報124.4元，跌5.75%。

小米新SU7開售34分鐘訂單1.5萬張

小米（1810）發佈新款SU7，據報開售34分鐘內，確認訂單已達1.5萬張，惟股價曾挫7.2%低見33.68元。中午收報33.8元，跌6.93%。

吉利（175）獲大行今明兩年上調盈利預測，半日升6.97%。其餘汽車股，理想（2015）升3%；比亞迪（1211）升1.84%；蔚來（9866）及小鵬（9868）分別跌0.17%及3.38%。

李寧（2331）績後大升10.6%，報21.86元。大和、里昂的報告均指李寧業績勝預期，分別維持「買入」及「持有」評級。

聯通遭削目標價 半日跌逾3%

聯通（762）半日跌3.84%，去年全年純利升1%至208.2億人民幣，末期息降至13.29分人民幣；里昂指去年下半年表現令人失望，目標價由11元降至8.8元。

———

0930：國際油價周四先升後跌，美股先挫後回穩，道指早段一度滑落491點，收市跌203點或0.44%，報46021點；標指跌18點或0.27%，報6606點；納指跌61點或0.28%，報22090點，反映中國概念股表現的金龍指數跌1%，報6945點。

布蘭特期油周四曾急升至119.13美元，後因一系列消息影響，大幅回落，收報108.65美元。據報法國、英國、德國、意大利、荷蘭和日本準備共同採取適當措施，保障霍爾木茲海峽的航行安全。以色列總理內塔尼亞胡亦稱，以方將暫停空襲伊朗能源設施。美國財政部長貝森特受訪時表示，或通過釋放戰略石油與解除部分伊朗石油制裁來平抑油價。

另外，市場預期聯儲局年內或減息無望，黃金急挫至近4500，白銀一度重挫12%。

港股方面，恒指今早低開163點，開報25337點。騰訊（700）跌1.55%，報505元；京東（9618）跌2.07%；美團（3690）則升1.05%。

阿里巴巴（9988）績後挫6.43%，報123.5元。上季經調整淨利潤167.1億元人民幣，按年下跌67%；收入2848.43億元，按年增長2%，均差過市場預期。

小米低開2.25%

小米（1810）正式發布新一代電動車「小米SU7」，董事長兼首席執行官雷軍表示，未來3年預計在大模型、具身智能、AI應用等領域至少投入600億元人民幣，今年在AI領域的研發和資本投入將超過160億元。今早股價低開2.25%。

長和（001）及長實集團（1113）績後分別升1.75%及0.26%。長和去年全年基本盈利223.1億元，按年增長7.1%。末期息派每股1.602元，增派6%。長實集團去年投資物業重估前溢利119.6億元，按年增加2.7%。末期息派每股1.39元，按年增3%。

李寧績後升7%

李寧（2331）高開7.84%，去年全年賺29.4億元人民幣，按年下跌2.6%。

國際油價今早繼續下滑，中海油（883）跌2.36%，中石油（857）跌0.46%；山東墨龍（568）挫7%。

北水動向方面，周四南下資金淨買入港股261.9億港元。盈富基金(2800)、恒生中國企業(2828)、南方恒生科技(3033)分別獲淨買入146.51億港元、53.23億港元、34.28億港元；小米集團(1810)、中芯國際(981)分別遭淨賣出8.72億港元、2.18億港元。
 

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

最Hit
公屋首派即中「六合彩」！4人家庭獲派453呎港島大單位 港媽親解「加大」原因
公屋首派即中「六合彩」！4人家庭獲派453呎港島大單位 港媽親解「加大」原因
生活百科
21小時前
孝子處理亡父身後事 意外發現40年前「公屋輪候信」 上面一個字掀熱議：依家唔會咁寫｜Juicy叮
孝子處理亡父身後事 意外發現40年前「公屋輪候信」 上面一個字掀熱議：依家唔會咁寫｜Juicy叮
時事熱話
2026-03-19 13:00 HKT
李澤鉅獲李嘉誠贈愛錶「戴廿幾年」 原來唔係精工或Citizen
李澤鉅獲李嘉誠贈愛錶「戴廿幾年」 原來唔係精工或Citizen
商業創科
15小時前
伊朗局勢｜特朗普以珍珠港事件比喻伊朗計劃 調侃高市早苗：誰比日本更懂出其不意
02:17
伊朗局勢｜特朗普以珍珠港事件比喻伊朗計劃 調侃高市早苗：誰比日本更懂出其不意
即時國際
3小時前
灣仔新餐廳逆市爆紅！晚市現超長排隊人龍 網民好奇「咩名堂？」 原來係呢間過江龍……
灣仔新餐廳逆市爆紅！晚市現超長排隊人龍 網民好奇「咩名堂？」 原來係呢間過江龍……
飲食
20小時前
浪子視帝」爆粗呼喚親母？母親患病入院感憤慨  過億財產重新安排褫奪媽媽一權利
「浪子視帝」爆粗呼喚親母？母親患病入院感憤慨  過億財產重新安排褫奪媽媽一權利
影視圈
4小時前
紐西蘭投資移民大降門檻奏效 3年即可永居 速獲逾600宗申請 港人佔三甲
紐西蘭投資移民大降門檻奏效 3年即可永居 速獲逾600宗申請 港人佔三甲
海外置業
7小時前
洗衣珠難溶殘膠越洗越髒？即學正確洗衫3步驟 滾筒洗衣機忌放太多洗衣珠！
洗衣珠難溶殘膠越洗越髒？即學正確洗衫3步驟 滾筒洗衣機忌放太多洗衣珠！
食用安全
21小時前
宏福苑火災獨立委員會第二場聽證會 鴻毅標書報價低市場水平 工程周期149日工程費僅24.8萬 ｜持續更新
社會
3小時前
惠康超市全場88折！一日限定大折扣 糧油/日用品/零食大折扣 指定產品額外85折
惠康超市全場88折！一日限定大折扣 糧油/日用品/零食大折扣 指定產品額外85折
生活百科
2026-03-19 13:18 HKT