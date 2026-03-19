眾安在綫去年多賺83%不派息 ZA Bank去年轉賺1700萬 淨息差2.69%

互聯網保險公司眾安在綫（6060）公布去年全年業績，純利11.02億元（人民幣，下同），按年升82.5%；每股基本盈利0.7元；不派息。董事長尹海表示，將以科技賦能保險全價值鏈，持續滿足客戶日益多元的保險保障與金融服務需求。

ZA Bank成本收入比改善32百分點

業績顯示，旗下本港數字銀行ZA Bank在去年實現盈利1727萬港元，相比前年虧損2.3億港元。ZA Bank全年淨收入8.92億港元，按年上升62.7%，其中淨利息收入為6.69億港元，增長36.8%，淨息差2.69%，按年擴大0.28個百分點，優於行業平均水平。

眾安指出，伴隨收入高速增長，規模效應顯現，ZA Bank成本收入比按年改善32個百分點。該公司指出，ZA Bank持續拓展零售財富管理版圖，相關投資業務亦持續成為非息收入增長的主要動力之一。

數字生活生態居第一大生態

期內眾安在綫保險服務收入為334.8億元，增5.5%。以不同生態而言，年內實現總保費357.4億元，按年增長6.9%；數字生活生態以159.73億元總保費居第一大生態，按年跌1.4%；汽車生態總保費27.6億元，按年增長34.6%，新能源車險保費激增206.2%，佔汽車生態總保費28%。

將持續加大AI投入

展望未來，眾安在綫表示，將繼續堅守科技初心，持續加大AI領域的研發與資源投入，深化大模型與保險垂直場景的融合創新，持續鞏固AI技術底座，以技術創新驅動保險業務高質量發展，助行業數字化轉型。