美高梅去年EBITDA升10% 末期息多派四成 市佔率16.1%創新高

美高梅中國（2282）收市後公布，去年度經營收益高達347.87億元，按年升10.8%；盈利50.75億元，升10.2%；經調整EBITDA為100.05億元，升10.4%，而經營收益和經調整EBITDA均創歷史新高。至於每股基本盈利1.335元，建議派末期息0.353元，按年升40.6%。計及中期息0.313元，全年派0.666元，按年揚10.3%。

期內，娛樂場收益304.72億元，增長11.7%。該公司表示，對澳門市場的長遠前景保持樂觀，截至去年底止，澳門有6家博彩經營商及20家娛樂場。在澳門美高梅及美獅美高梅已有充分準備能抓緊中高端市場的優勢推動下，公司的整體博彩市場份額於去年度達到歷史新高的16.1%，而2024年則為15.8%。該股績前以接近全日低位收報12.01元，跌3.8%。