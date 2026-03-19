中東戰事升級 油價再升 累環球股市走弱｜古天后

3月19日，大致天晴，日間相當溫暖。伊朗戰事升級刺激國際油價再度回升，並引發全球通脹重燃憂慮，美國聯儲局一連兩日議息後，本港時間周四凌晨2時宣布聯邦基金利率目標區間維持於介乎3.5厘至3.75厘，符合市場預期。最新利率點陣圖顯示，官員料今年底利率中位數為3.4厘，與去年12月一致，意味年底前減息一次，幅度為0.25厘。由於油價再度回升，喺議息結果前，道指已跌超過500點，議息時跌勢持續，其後聯儲局主席鮑爺（編按：鮑威爾）喺記者會表示，通脹控制進展不符預期，主要因為中東戰事未明朗，內部已開始討論加息可能性。鮑爺咁講等同放鷹，拖累道指跌勢加劇，一度急瀉800點，低見46193，創今年新低。

市場對議息解讀較悲觀

今次議息後一併公布季度經濟展望，局方估計美國今年國內生產總值(GDP)增長2.4%，高過12月預期2.3%。聯儲局議息聲明中提到，美國經濟近期以穩固步伐增長，但職位增長仍偏低，失業率近幾個月變化不大，至於通脹依然略為高企。局方指出，中東局勢發展對美國經濟前景影響存不確定性，當局正同時關注通脹及就業市場風險，考慮額外利率調整嘅時間及幅度時，會謹慎評估最新數據、前景演變及風險平衡。當局評估適當貨幣政策立場時，會注視新資訊對經濟前景啟示，若浮現妨礙實現政策目標風險，隨時準備調節政策。市場解讀較為悲觀，開始有聲音估計今年不僅未能減息，息口更有掉頭向上風險。

道指收市仍跌768點或1.63%，報46225；標指跌91點或1.36%，報6624；納指下跌327點或1.46%，報22152。麥當勞股價跌3.2%，為跌幅最大道指成份股，寶潔同樣跌3.2%，家得寶與Visa亦跌逾3%；亞馬遜走低2.5%，微軟跌1.9%，蘋果回吐1.7%。油股雪佛龍與摩根大通反彈0.3%，為唯獨兩隻逆市造好嘅道指成份股。

中東國家油氣資產受襲

伊朗表示其大型天然氣田遭受以色列襲擊，更誓言會向波斯灣能源設施作出報復，紐約期油從跌最多4.42%，掉頭回升3.33%，逼近100美元。高見每桶99.41美元，收市報96.32美元，微揚0.11%；伊朗用導彈反擊沙特阿拉伯等多個中東國家的美國油氣資產後，紐油在電子交易時段恢復升勢，並逼近100美元關，油價高企對後市不利，環球股市今早全線向下。

港股昨日重越二萬六關，連續第三個交易日反彈，恒生指數開54點後，早段曾隨A股走軟倒跌76點，低見25791，午後見買盤吸納，一度回升249點見26117高位，其後升幅收窄至156點，報收26025，但成交額只有2403億元，成交唔算活躍。不過至夜期時段，國際油價再度回升，雖然美聯儲局維持息率不變，但主席鮑爺表示能源價升推高通脹預期，加上中東戰事升級，拖累美股顯著下跌，道指跟標指更齊創年內低位，港股於夜期亦隨美股急挫近2%，夜期跌穿25500水平，ADR更插升至接近25300水平，黑期則於25400水平徘徊，預期今早大市大幅裂口低開，以昨日低位接近25800水平計算，下跌裂口接近400點。

25000至25100不容有失

留意本周一低位約25300水平，周二高位約26200水平，如要滿足1000-1200點周波幅，有機會今日下試甚至跌穿周一低位，再度考驗250日線約25100水平。一旦跌穿250日線，則向下突破，展開更深度調整，25000-25100不容有失。反彈方面，料阻力重重，首個阻力為25700-25750，即5日線及10日線匯聚區，亦為上日低位，或由支持變成阻力，而26000-26050即20日線阻力更大。港股能否扭轉弱勢，關鍵在於26000即20日線水平能否企穩，即恒生指數能否連續三日收高於20日線之上。幸而目前成交維持於2000億元之上，反映仍有資金願意在此水平收集港股，但中東戰事未明下，港股能守於25000水平之上已屬萬幸，如港股能守25000，則維持區間上落，上落區間暫於25000-26500水平。港股要突破向上，至少要重返26500水平之上，並重返27000水平，方有條件挑戰前頂並創新高。

古天后