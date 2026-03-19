油價急升兼儲局派鷹 恒指低開474點 騰訊友邦績後捱沽 油股升金股挫｜港股開市

美國聯儲局一如預期維持利率不變，並提到中東地區局勢變化對美國經濟的影響尚不明朗，預計到今年底僅減息0.25個百分點；同時，聯儲局主席鮑威爾在記者會上更表明，若通脹無進展，將不會減息。

市場憂慮美光資本開支大增

美股周三結束連升兩日走勢，三大指數全線向下，其中道指收市跌768點或1.63%，報46225點；標指跌91點或1.36%，報6624點；納指跌327點或1.46%，報22152點。至於反映中概股走勢的金龍指數，周三跌2.06%至7015點。此外，在聯儲局鷹派預期下，金價亦捱沽，現貨金價周三收跌3.7%至4,818美元；今早稍見反彈，曾升約0.5%至4,841美元。

焦點股中，美光科技（MU）公佈2026財年第二財季收入增長196%至238.6億美元勝預期；經調整純利大增686%至140.21億美元；第三財季收入指引中值較分析師預期高逾50%，EPS指引亦較預期高近70%。不過，市場憂慮美光資本開支大增，全年資本支出上修至逾250億美元，2027財年再進一步增加。該股盤後急跌逾4%至441.28美元。

騰訊投資AI 減少回購規模

港股方面，恒指今早低開474點，報25550點。科網股普遍受壓，騰訊（700）績後表明資金將用於AI投資，並有可能因此減少回購規模，股價開市報528元，跌4%；至於今日將放榜的阿里（9988），股價亦跌3.6%；美團（3690）跌2%；京東（9618）跌2.5%；小米（1810）則逆市升2.6%。

昨日急升的MINIMAX（100）及智譜（2513）亦見回吐，兩者開市分別跌5%及4.4%。

友邦新業務價值按年升15%

此外，友邦（1299）公佈去年業績，按固定匯率計，新業務價值按年上升15%至55.16億美元創新高，末期息增加10%至144.08港仙。根據資本管理政策，董事會已批准新一輪17億美元股份回購。不過，該股開市報81.5元，跌3.6%。

油股升 金股跌

另一方面，伊朗和以色列互相對中東關鍵能源設施發動打擊，刺激油價向上，其中布蘭特期油再次逼近110美元，刺激石油相關股向上，中海油（883）升2.5%；中石油（883）升0.6%；山東墨龍（568）升15%；百勤油服（2178）則升逾13%。

黃金相關股則向下，紫金黃金國際（2259）跌4.8%；紫金（2899）跌4.6%；招金（1818）跌4.7%；山東黃金（1787）亦跌4.7%。

北水動向方面，昨日淨買入港股12.17億元，阿里（9988）、小米（1810）及長飛光纖光纜（6869）分別獲淨買入15.36億元、5.65億元及1.46億元；而中芯（981）、騰訊（700）及耀才（1428）分別遭淨賣出7.74億元、2.96億元及1.45億元。