恒指半日跌432點 騰訊績後挫6% 小米今晚發佈新車 逆市升4%｜港股開市

油價急升加上聯儲局放鷹，恒指今早曾挫522點，低見25502點。中午收報25592點，跌432點或1.66%，成交額1,535.28億元。

騰訊（700）績後曾挫6.4%，低見515元；中午收報518元，跌5.9%。阿里巴巴（9988）跌3.41%，報133元；美團（3690）靠穩，升0.68%。MINIMAX （100） 半日回吐11.79%，智譜 （2513） 挫8.28%。小米（1810）今晚舉行新一代SU7發佈會，半日抽升4.26%。

伊朗和以色列互相對中東關鍵能源設施發動打擊，布蘭特期油再次突破110美元，曾高見112.86美元。中海油（883）升3.39%；中石油（857）升1.14%。

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0930：美國聯儲局一如預期維持利率不變，並提到中東地區局勢變化對美國經濟的影響尚不明朗，預計到今年底僅減息0.25個百分點；同時，聯儲局主席鮑威爾在記者會上更表明，若通脹無進展，將不會減息。

市場憂慮美光資本開支大增

美股周三結束連升兩日走勢，三大指數全線向下，其中道指收市跌768點或1.63%，報46225點；標指跌91點或1.36%，報6624點；納指跌327點或1.46%，報22152點。至於反映中概股走勢的金龍指數，周三跌2.06%至7015點。此外，在聯儲局鷹派預期下，金價亦捱沽，現貨金價周三收跌3.7%至4,818美元；今早稍見反彈，曾升約0.5%至4,841美元。

焦點股中，美光科技（MU）公佈2026財年第二財季收入增長196%至238.6億美元勝預期；經調整純利大增686%至140.21億美元；第三財季收入指引中值較分析師預期高逾50%，EPS指引亦較預期高近70%。不過，市場憂慮美光資本開支大增，全年資本支出上修至逾250億美元，2027財年再進一步增加。該股盤後急跌逾4%至441.28美元。

騰訊投資AI 減少回購規模

港股方面，恒指今早低開474點，報25550點。科網股普遍受壓，騰訊（700）績後表明資金將用於AI投資，並有可能因此減少回購規模，股價開市報528元，跌4%；至於今日將放榜的阿里（9988），股價亦跌3.6%；美團（3690）跌2%；京東（9618）跌2.5%；小米（1810）則逆市升2.6%。

昨日急升的MINIMAX（100）及智譜（2513）亦見回吐，兩者開市分別跌5%及4.4%。

友邦新業務價值按年升15%

此外，友邦（1299）公佈去年業績，按固定匯率計，新業務價值按年上升15%至55.16億美元創新高，末期息增加10%至144.08港仙。根據資本管理政策，董事會已批准新一輪17億美元股份回購。不過，該股開市報81.5元，跌3.6%。

佳兆業健康購青海製藥 進軍麻醉及精神藥品領域

佳兆業健康集團（876）今早高開2.5%，該公司昨日（18日）正式宣布收購青海製藥控股權，預計5月下旬完成所有交割。市場人士指出，本次交易意味著集團正式切入准入門檻極高的麻醉及精神類藥品製造領域，產業鏈布局進一步延伸。佳兆業健康表示，向母公司佳兆業集團（1638）收購青海製藥，作價2160萬元（人民幣，下同），佳兆業健康將以股份支付。佳兆業健康先以「50合1」進行股份合併，以及將每手買賣單位由1萬股調整至2000股。合股後佳兆業健康以每股8.75元，向佳兆業集團發行近279萬股，佔已擴大股本2.69%。完成交易後，佳兆業集團在佳兆業健康的持股，由42.99%增至44.52%。

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油股升 金股跌

另一方面，伊朗和以色列互相對中東關鍵能源設施發動打擊，刺激油價向上，其中布蘭特期油再次逼近110美元，刺激石油相關股向上，中海油（883）升2.5%；中石油（883）升0.6%；山東墨龍（568）升15%；百勤油服（2178）則升逾13%。

黃金相關股則向下，紫金黃金國際（2259）跌4.8%；紫金（2899）跌4.6%；招金（1818）跌4.7%；山東黃金（1787）亦跌4.7%。

北水動向方面，昨日淨買入港股12.17億元，阿里（9988）、小米（1810）及長飛光纖光纜（6869）分別獲淨買入15.36億元、5.65億元及1.46億元；而中芯（981）、騰訊（700）及耀才（1428）分別遭淨賣出7.74億元、2.96億元及1.45億元。