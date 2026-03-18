長江基建去年多賺2% 上市29年股息連年增長 李澤鉅：基建組合價值深厚添增長動力

長江基建（1038）去年純利82.65億元，按年增長2%，末期息派每股1.88元，全年共派2.61元，均增加1.1%，自上市以來股息連年增長。長建主席李澤鉅表示，該集團的世界級基建資產組合蘊藏深厚價值，配合業務發展策略更添增長動力。

長建：上市至今股東總回報逾15倍

長建指出，自1996年上市以來，一直維持股息連年增長紀錄，凸顯集團表現堅韌及致力為股東增值，如股東於招股時購入其股份，總回報超過15倍。而長建淨資產由上市當年約84億元，增長逾15倍至去年底約1379億元。

李澤鉅：增長與擴張機遇猶在

李澤鉅在業績報告指，儘管宏觀經濟形勢充滿考驗，但蘊含增長與擴張潛力的機遇猶在，當前市場流動資金緊絀及資本成本上漲等狀況，均有利於長江基建發展。他稱，該集團不僅擁有財務實力把握新收購機遇，並具備善於精簡營運及推動業務增長的經驗與專長，而長建、長實（1113）及電能（006）三者可共同合資，適時進行符合相同投資理念的收購。

「收購過程絕不抱志在必得心態」

李澤鉅重申，有能力帶來持續盈利增長及股東價值之餘，同時兼顧理想負債水平，在穩健與增長間力求平衡一直是其核心營運模式。他稱，該集團致力秉持審慎財務紀律原則，於收購過程中絕不會抱有志在必得的心態。

李澤鉅稱，長建眾多業務錄得內部增長，積極擴展營運版圖，其中表現突出者，包括受規管業務旗下的非受規管業務單位，以及如ista及Enviro NZ等訂立大量承包合約的公司，亦已準備就緒促進投資組合的協同效益。

去年收入增7% 英澳基建業務持平

業務方面，長建去年營業額416.79億元，按年增長6.9%。按各市場溢利劃分，英國基建業務溢利貢獻39.83億元，按年相若，以當地貨幣計算則下跌3%，主要由於UK Power Networks在2024年錄得來自上一規管期的較高追溯調整，推高基數所致。長建早前宣布出售UK Power Networks，長建所佔部分的作價為42億英鎊，相等於443億港元，有關交易預期於2026年上半年完成。

澳洲基建業務溢利貢獻17.84億元，按年相若，以當地貨幣計算則上升2%。長建指，SA Power Networks在去年開展新規管期，按最終定案，上調的准許回報及強勁資產增長乃2025年至2030年期間的重點。