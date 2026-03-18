騰訊第四季經調整純利增17%符預期 核心業務支撐AI加大投入

騰訊（700）去年第四季經調整純利646.94億元（人民幣，下同），按年增長17%；收入為1943.71億元，增長13%，均符合預期。末期息派每股5.3港元，多派17.8%。

騰訊：廣告、遊戲及雲業務受惠AI技術提升

騰訊指，去年保持了健康的增長，得益於AI技術提升了廣告定向能力及玩家在遊戲中的互動，以及雲業務收入加速增長並實現了規模化盈利，其核心業務產生充足的現金流，為加大AI投入提供支撐，包括包括招募頂尖AI人才及升級AI基礎設施。

AI產品現令人鼓舞初期跡象

該集團表示，混元3.0大語言模型智能水平持續提升，元寶、WorkBuddy及QClaw等AI產品產生實際效用，出現令人鼓舞初期跡象，表明AI投入將為其開拓新機遇。

視頻號使用時長增逾20% 元寶及微信部署新AI能力

在AI效益方面，騰訊指，視頻號受益於升級的內容推薦算法，及更豐富的內容生態，總用戶使用時長按年增長超過20%；而騰訊雲實現規模化盈利，受益於企業AI需求的上升，領先市場的PaaS及SaaS產品貢獻的增長，以及供應鏈的優化。騰訊又指出，通過引進頂尖AI人才升級了團隊，建立了系統化提升基礎模型智能水平的流程，並在元寶及微信等服務中部署了新的AI能力。

國際遊戲收入大增32%

按業務劃分，上季騰訊增值服務收入899.2億元，按年升14%，當中本土市場遊戲收入382億元，增長15%，得益於《三角洲行動》與《無畏契約》系列等收入增長；國際市場遊戲收入211億元，增長32%，主要得益於Supercell旗下遊戲及《PUBG MOBILE》的收入增長；至於社交網絡收入306億元，增長3%，反映視頻號直播服務收入及音樂付費會員收入的增長。

營銷服務收入411.16億元，增長17%，騰訊指，AI驅動的廣告精準定向能力的優化，以及對微信生態系統內閉環營銷能力的擴展，推動了廣告表現改善和廣告單價提升，構成收入增長的主要驅動力。

雲業務推動企業服務收入增22%

金融科技及企業服務業務收入608.18億元，按年增加8%，其中金融科技服務收入增長主要由於理財服務及商業支付活動的收入增加，而企業服務收入增速提升至22%，得益於國內及海外市場雲服務的收入增加，以及主要由於微信小店交易額擴大，而帶動的商家技術服務費收入增長。