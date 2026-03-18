阿里雲AI算力與存儲產品最多加價34% 阿里巴巴午後曾升4%

阿里巴巴（9988）旗下阿里雲宣佈，因全球AI需求爆發及供應鏈漲價，阿里雲AI算力、存儲等產品最高漲價34%。受消息影響，阿里午後股價急升，曾升逾4%至140.2元；暫報139.3元，升逾3%。

集團表示，由4月18日起，針對AI算力、CPFS（智算版）等服務價格進行調整，其中平頭哥真武810E等算力卡產品上漲5%至34%，文件存儲產品CPFS（智算版）上漲30%。

據內媒引述知情人士透露，此輪漲價另一個重要原因是「Token調用量暴漲」。阿里雲的MaaS業務百煉在今年1至3月創下歷史最高增速。阿里雲正將緊缺的AI算力資源向Token業務傾斜。

