阿里雲算力產品最多加價34% MINIMAX推新模型 引爆AI概念股炒上

阿里巴巴（9988）旗下阿里雲宣佈，因全球AI需求爆發及供應鏈漲價，阿里雲AI算力、存儲等產品最高漲價34%。此外，MINIMAX（100）今日（18日）發布新一代Agent旗艦大模型M2.7。消息引爆一眾AI概念股向上，包括AI大模型、存儲及數據中心相關股，其中阿里午後股價向上，曾升逾4%至140.2元；暫報138.5元，升近3%。

阿里雲加價傳因Token調用量暴漲

阿里雲表示，由4月18日起，針對AI算力、CPFS（智算版）等服務價格進行調整，其中平頭哥真武810E等算力卡產品上漲5%至34%，文件存儲產品CPFS（智算版）上漲30%。據內媒引述知情人士透露，此輪漲價另一個重要原因是「Token調用量暴漲」。阿里雲的MaaS業務百煉在今年1至3月創下歷史最高增速。阿里雲正將緊缺的AI算力資源向Token業務傾斜。

MINIMAX首展示「模型自我進化」

另一方面，AI大模型概念股MINIMAX（100）今日（18日）發布新一代Agent旗艦大模型M2.7，首次展示「模型自我進化」路徑。據報該模型通過構建Agent Harness體系，深度參與自身訓練與優化流程，在部分研發場景中可承擔30%至50%的工作量，並在內部評測集上實現約30%的效果提升。

股價方面，MINIMAX午後曾升近三成，高見1,330元，再度破頂；暫報1297元，續升逾25%，同業智譜（2513）亦升逾21%；存儲股中，兆易創新（3986）升逾12%、瀾起（6809）升逾7%；晶片股中，天數智芯（9903）升逾11%、壁仞科技（6082）升逾4%；數據中心概念股中，金山雲（3896）升逾19%、 萬國數據（9698）亦升逾16%。

算力租賃市場步漲價周期

開源證券指出，行業監測顯示2026年開年AI算力需求激增，驅動算力租賃市場進入漲價周期，AI應用普及與OpenClaw框架或引爆推理需求，疊加英偉達（Nvidia）產能受限、硬件成本上行及國產替代缺口，驅動市場進入「賣方市場」，判斷算力租賃漲價或持續。該行認為，AIDC、算力租賃、CDN作為AI雲IAAS的核心組成板塊，有望核心受益。