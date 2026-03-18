市場靜待多國議息結果 暫取態審慎｜古天后

3月18日，部份時間有陽光，日間溫暖。國際油價升幅顯著收窄，加上投資者對油價敏感度較美伊戰爭爆發時為低，美股周二繼續反彈，可惜高位遇壓，收市升幅縮水。道指高開139點後，升幅擴大至最多481點，高見47428，收市道指僅剩46點或0.1%升幅，報46993；標指升16點或0.25%，報6716；納指升105點或0.47%，報22479。紐約期油曾升5.26%，高見每桶98.42美元，其後升勢回順，目前仍於90美元之上徘徊，於亞洲時段於94至95元之間。

重磅股中，Nvidia於GTC大會上唱好其旗艦人工智能（AI）晶片於2027年底前可帶來至少一萬億美元收入，分析員普遍對該股目標正面，但股價升1.2%後倒跌0.7%收市；亞馬遜升1.6%；IBM抽高2.8%，為升幅最大道指成份股；強生（Johnson & Johnson）跌2.1%，為表現最差道指成份股。達美航空稱3月份消閒及企業客戶的機票預訂理想，首季收入可望有高單位數增長，相比之下，之前估計增長介乎5%至7%，刺激股價炒高逾6%，其他航空股亦造好，美國航空及聯合航空股價分別升3.5%及3.2%。

此外，Uber擴大與Nvidia喺自動駕駛車的合作，股價抽高4.2%；高通（Qualcomm）宣布回購200億美元股份並調高季度派息，股價升1.7%。騰訊音樂（1698）去年第四季盈利按年增長12.6%，但在線音樂服務月活躍用戶數按年減少5%，按季少約2300萬個，跌幅超預期，美國存託證券（ADS）收報11.37美元，折合約44.5港元，較港收報57.2港元跌22%。

基金經理轉看淡股市前景

美國銀行每月調查顯示，基金經理轉為看淡股市前景，理由包括伊朗戰爭及私募信貸市場動盪，基金經理3月份現金比率升至4.3%，為2020年3月以來高位。該行策略員Michael Hartnett指出，投資者悲觀程度尚未達到去年4月關稅消息觸發市場震盪時水平，亦唔太擔心AI開支競賽，大部分基金經理認為業界並非處於泡沫。

聯儲局將於香港時間周四凌晨公布議息結果，聯邦基金利率目標區間料維持於3.5厘至3.75厘，美國10年期債息曾跌3.4個基點，至4.185厘，對息口較敏感的2年期債息降1.43個基點，至3.6568厘。雖然油價近期大幅攀升，但大摩維持預期聯儲局分別於6月及9月減息預測，但承認有押後風險。與此同時，其分析員表示油價持續處於每桶125至150美元，打擊美國消費開支，聯儲局將出手支持，並把美國經濟陷入衰退機會率由衝突前10%上調至約20%。加密貨幣「一哥」比特幣一度升破7.5萬美元的心理關口，高見75997美元，但隨後曾倒跌3.3%，至73444美元；現貨金價最多揚0.76%，高見5044.56美元，其後輕微回吐，目前徘徊5000美元關口。美滙指數反覆曾跌0.21%，至99.5，日圓升0.22%，至158.72兌每美元。

恒指料續呈區間上落格局

港股表現繼續反覆，昨日恒指高開104點後，早段曾升416點見26250高位，剛好為100日線水平即掉頭，其後升幅逐步收窄，至收市僅餘34點升幅，報收25868，二萬六關得而復失，亦未能企穩20日線。成交額2,682億元，早段未見成交配合升勢，反映大市動力不足。

中美元首會晤延後或對港股大市氣氛有一定影響，加上內地會議缺乏重大刺激方案，令港股向上動力受阻。雖然市場對油價敏感度，已較美伊戰爭剛爆發時大減，但由於美以對伊朗行動或較預期長，油價料維持高位震盪，丕僅有機令通脹重燃，甚至令經濟陷入衰退，對後市不利。港股暫時於24900至25000有技術支持，但上方27000阻力難破，暫時亦未有足夠動力收復50日線及100日線，料恒指繼續呈區間上落格局，直至下方支持及上方阻力突破，才會再有新方向。暫時大市估計仍於25000-26500之間上落。

古天后