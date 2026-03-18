Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

市場靜待多國議息結果 暫取態審慎｜古天后

股市
更新時間：09:42 2026-03-18 HKT
發佈時間：09:42 2026-03-18 HKT

3月18日，部份時間有陽光，日間溫暖。國際油價升幅顯著收窄，加上投資者對油價敏感度較美伊戰爭爆發時為低，美股周二繼續反彈，可惜高位遇壓，收市升幅縮水。道指高開139點後，升幅擴大至最多481點，高見47428，收市道指僅剩46點或0.1%升幅，報46993；標指升16點或0.25%，報6716；納指升105點或0.47%，報22479。紐約期油曾升5.26%，高見每桶98.42美元，其後升勢回順，目前仍於90美元之上徘徊，於亞洲時段於94至95元之間。

重磅股中，Nvidia於GTC大會上唱好其旗艦人工智能（AI）晶片於2027年底前可帶來至少一萬億美元收入，分析員普遍對該股目標正面，但股價升1.2%後倒跌0.7%收市；亞馬遜升1.6%；IBM抽高2.8%，為升幅最大道指成份股；強生（Johnson & Johnson）跌2.1%，為表現最差道指成份股。達美航空稱3月份消閒及企業客戶的機票預訂理想，首季收入可望有高單位數增長，相比之下，之前估計增長介乎5%至7%，刺激股價炒高逾6%，其他航空股亦造好，美國航空及聯合航空股價分別升3.5%及3.2%。

此外，Uber擴大與Nvidia喺自動駕駛車的合作，股價抽高4.2%；高通（Qualcomm）宣布回購200億美元股份並調高季度派息，股價升1.7%。騰訊音樂（1698）去年第四季盈利按年增長12.6%，但在線音樂服務月活躍用戶數按年減少5%，按季少約2300萬個，跌幅超預期，美國存託證券（ADS）收報11.37美元，折合約44.5港元，較港收報57.2港元跌22%。

基金經理轉看淡股市前景

美國銀行每月調查顯示，基金經理轉為看淡股市前景，理由包括伊朗戰爭及私募信貸市場動盪，基金經理3月份現金比率升至4.3%，為2020年3月以來高位。該行策略員Michael Hartnett指出，投資者悲觀程度尚未達到去年4月關稅消息觸發市場震盪時水平，亦唔太擔心AI開支競賽，大部分基金經理認為業界並非處於泡沫。

聯儲局將於香港時間周四凌晨公布議息結果，聯邦基金利率目標區間料維持於3.5厘至3.75厘，美國10年期債息曾跌3.4個基點，至4.185厘，對息口較敏感的2年期債息降1.43個基點，至3.6568厘。雖然油價近期大幅攀升，但大摩維持預期聯儲局分別於6月及9月減息預測，但承認有押後風險。與此同時，其分析員表示油價持續處於每桶125至150美元，打擊美國消費開支，聯儲局將出手支持，並把美國經濟陷入衰退機會率由衝突前10%上調至約20%。加密貨幣「一哥」比特幣一度升破7.5萬美元的心理關口，高見75997美元，但隨後曾倒跌3.3%，至73444美元；現貨金價最多揚0.76%，高見5044.56美元，其後輕微回吐，目前徘徊5000美元關口。美滙指數反覆曾跌0.21%，至99.5，日圓升0.22%，至158.72兌每美元。

恒指料續呈區間上落格局

港股表現繼續反覆，昨日恒指高開104點後，早段曾升416點見26250高位，剛好為100日線水平即掉頭，其後升幅逐步收窄，至收市僅餘34點升幅，報收25868，二萬六關得而復失，亦未能企穩20日線。成交額2,682億元，早段未見成交配合升勢，反映大市動力不足。

中美元首會晤延後或對港股大市氣氛有一定影響，加上內地會議缺乏重大刺激方案，令港股向上動力受阻。雖然市場對油價敏感度，已較美伊戰爭剛爆發時大減，但由於美以對伊朗行動或較預期長，油價料維持高位震盪，丕僅有機令通脹重燃，甚至令經濟陷入衰退，對後市不利。港股暫時於24900至25000有技術支持，但上方27000阻力難破，暫時亦未有足夠動力收復50日線及100日線，料恒指繼續呈區間上落格局，直至下方支持及上方阻力突破，才會再有新方向。暫時大市估計仍於25000-26500之間上落。

古天后

↓即睇減息部署↓

↓即睇減息部署↓

最Hit
長者用樂悠咭「紅磡去羅湖」車費最平幾錢？網民出題掀熱議 神人教一路線僅$4?
長者用樂悠咭「紅磡去羅湖」車費最平幾錢？網民出題掀熱議 神人教一路線僅$4?
生活百科
16小時前
46歲女星忽然自爆離婚多年 老公12年前被傳偷食「窩邊草」 扮恩愛夫妻背後原因曝光
46歲女星忽然自爆離婚多年 老公12年前被傳偷食「窩邊草」 扮恩愛夫妻背後原因曝光
影視圈
15小時前
八達通大派$400增值額！簡單2步登記即賺$100 消費滿額再賺$300（即睇領取教學）
八達通大派$400增值額！簡單2步登記即賺$100 消費滿額再賺$300（即睇領取教學）
生活百科
21小時前
金鐘太古廣場天一酒樓結業！一籠蝦餃索價近$90 網民：預任人宰割，但食物超好吃
金鐘太古廣場天一酒樓結業！一籠蝦餃索價近$90 網民：預任人宰割，但食物超好吃
飲食
21小時前
伊朗局勢｜伊朗證實最高國安官員拉里賈尼身亡 美軍：轟炸霍峽導彈基地｜持續更新
即時國際
24分鐘前
青朗公路有牛隻疑被撞傷 往九龍方向近錦上路站部份行車線封閉。網圖
00:55
元朗青朗公路水牛被撞傷 往九龍局部封路逾2小時 一度釀大塞車
突發
44分鐘前
中電節能家電更換計劃｜3類人可獲$2,700資助換電器！長生津長者都有份
中電節能家電更換計劃｜3類人可獲$2,700資助換電器！長生津長者都有份
生活百科
2026-03-16 19:32 HKT
「Her be like...」中一生Starbucks溫書遭阿婆質問 地道「港式英語」挑機引爆網絡：你睇得明幾多？｜Juicy叮
「Her be like...」中一生Starbucks溫書遭阿婆質問 地道「港式英語」挑機引爆網絡：你睇得明幾多？｜Juicy叮
時事熱話
18小時前
今天（三月十七日）是大摩的七十六歲生日，他抱着孫仔Enzo慶祝生日，仍然精神奕奕，神采飛揚。相片來源：告津瑜(Antonia)提供
大摩今天76歲生日
馬圈快訊
21小時前
8,000萬元六合彩今晚（17日）攪珠。資料圖片
8000萬六合彩︱幸運二金多寶攪珠結果出爐 頭獎一注中派$7800萬
社會
13小時前