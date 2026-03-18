恒指高開54點 耀才微升 三星電子罷工 相關ETF漲13% 建滔積層板配股跌7% ｜港股開市

美國聯儲局將於本周四（19日）凌晨2時公佈新一次議息結果，有「聯儲局傳聲筒」之稱的Nick Timiraos指出，中東局勢升級強化了聯儲局按兵不動共識，關注三大訊號窗口，包括政策聲明措辭、點陣圖預測和鮑威爾新聞發佈會，將決定本輪寬鬆周期是否就此終結，而任何鷹派訊號都將直接衝擊利率預期與風險資產定價。

美股三大指數周二則連續第二日反彈，其中道指收市升46點或0.1%，報46993點；標指升16點或0.25%，報6716點；納指升105點或0.47%，報22479點。至於反映中概股走勢的金龍指數，周二跌0.73%至7163點。

港股方面，恒指今早高開54點，報25923點。科網股個別發展，本周即將公佈業績的阿里巴巴（9988）及騰訊（700），兩者開市分別跌0.15%及0.64%；美團（3690）升0.69%；京東（9618）升0.18%；小米（1810）亦升0.06%。至於MINIMAX（100）及智譜（2513）分別升4.6%及0.6%。至於市場焦點股耀才（1428）繼昨日急升近47%後，今早再升0.7%，報13.7元；值得留意的是，該股昨日獲大量北水流入。

三星電子最大工會發起罷工

近期備受關注的存儲相關股，行業再有新消息，三星電子最大工會SELU計劃於5月21日發起18天罷工，投票將於3月19日截止，可能波及平澤園區約半數芯片產能，加劇全球供應鏈緊張。南方兩倍做多三星電子（7747）及南方兩倍做多海力士（7709）今早分別升逾13%及8.5%；兆易創新（3986）升逾3%；瀾起科技（6809）則升3.7%。

閱文少賺25% 績後股價向下

其他個股消息中，閱文（772）去年經調整盈利8.58億元（人民幣，下同），按年下跌24.8%。首席執行官及總裁侯曉楠在業績會表示，海外業務成為AI技術落地的重要增長市場，直言有計劃借助AI技術推動短劇、AI漫劇及AI擬真人劇「一鍵出海」；惟該股開市跌1.3%，報29.92元。

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建滔集團配售建滔積層板

此外，建滔集團（148）配售建滔積層板（1888） 最多1.3億股，相當於已發行股本的4.2%，每股配售價21元，較上日收市價23元折讓8.7%，所得款項淨額約27.2億元，擬用作一般營運資金。公司又認為，配售將增加股份在市場上買賣流通量，並擴闊公司股東基礎。建滔集團及建滔積層板開市分別跌0.16%及跌7%。

北水動向方面，昨日淨賣出港股114.81億元，耀才證券（1428）、小米（1810）及阿里巴巴（9988）分別獲淨買入12.27億元、3.01億元及2.98億元；而盈富基金（2800）、恒生中國企業（2828）及長飛光纖光纜（6869）則分別遭淨賣出88.21億元、18.23億元及7.04億元。

