美國籌建油輪護航聯盟 道指早段升逾400點 專家指減息預期逐步減退

中東緊張局勢持續，油價略為回升。美股市場仍靠穩，道指早段升逾400點。

道指報47370點，升424點；標指報6744點，升45點；納指報22519點，升145點或0.7%。紐約期油反彈2%，報每桶94.4美元；布油升2%，報每桶102.1美元。

伊朗加大能源設施攻擊力度 油價彈2%

伊朗加大對中東能源基礎設施的攻擊力度，但美國總統特朗普指，仍在籌備對霍爾木茲海峽油輪的護航聯盟，穩定市場信心。

Nvidia（NVDA）在GTC大會後靠穩，升0.5%。高通（QCOM）升逾3%，該公司推進200億美元回購計劃，並加派股息。

專家：油價踞100美元越久 通脹憂慮越大

AJ Bell市場主管Dan Coatsworth提醒，只要油價企在100美元水平時間越長，市場對通脹風險的憂慮就會越高。

M&G投資管理公司固定收益投資總監Andrew Chorlton指，市場普遍認為各國央行傾向鷹派立場，預計不會有其他央行加息或減息，市場正對減息的預期逐漸減弱。