長科去年商業業務稅後淨利潤增48% 收益支持科研 重組後建三大疫苗研發支柱

長江生命科技（775）去年錄得虧損1.87億元，按年擴大47.6%，如撇除出售葡萄園的一次性收益及特殊項目後，商業業務的除稅後淨利潤為1.31億元，按年增長48.3%。維持不派息。

李澤鉅：重組引入知識及資金

長科主席李澤鉅指出，透過重組引入更豐富的專業知識和充裕資金，以加快研發進程，並在商業業務的持續支持下，該集團就科研工作所建立的明確策略重點及其高效率發展，將進一步拓展研發成果的前景。

去年錄虧損 研發開支大增6600萬

長科解釋，去年虧損擴大，反映研發開支增加6650萬元，以及數項非現金特殊項目及一次性項目，包括葡萄園資產組合估值錄得較大跌幅、數項撥備，以及有關從事研發的附屬公司Polynoma與納斯達克上市公司TransCode Therapeutics（RNAZ）交易收益。

建立子企順譜醫藥科技 旗下癌症疫苗項目

該集團指，去年進行一項重大企業重組，旨在全面提升醫藥及診斷科研實力，並吸納更多專業人才推動實踐，同時開拓取得研發資金的渠道，為持續發展帶來支持。期內兩個項目黑色素瘤癌症疫苗seviprotimut-L及痛楚舒緩方案Halneuron，已併入兩家美股公司，即RNAZ及Dogwood Therapeutics（DWTX）。長科續指，是次重組的第三項策略部署，是成立全資附屬公司順譜醫藥科技（Sequencio），整合旗下所有癌症疫苗研發項目。

長科指出，RNAZ、DWTX及Sequencio將構成長科三大研發支柱，共同建立涵蓋早期及後期項目的多元化研發組合，針對各項尚未被滿足的龐大醫療需求領域，有機會令廣大病患者受惠。

保健品及葡萄園收入跌 營運仍穩健

去年長科收入54.1億元，按年減少2%，當中保健產品業務收入33.7億元，減少2.3%，主要受經濟前景不明朗，以及關稅導致成本上漲影響；而農業相關業務收入20.4億元，跌2%，受全球葡萄酒市場不利因素影響，但長科認為營運表現依然穩健。