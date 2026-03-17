恒安去年純利增一成 末期息維持0.7元 料高端產品保障毛利率穩定

恒安國際（1044）公布去年全年業績，錄得純利按年增10.3%至25.4億元（人民幣，下同），每股收益2.227元，按年升10.5%；派末期息0.7元。集團主席施文博表示，2025年紙巾收入恢復增長，加上全渠道銷售效益及高端化產品銷售增長，有效緩解激烈價格競爭對衛生用品銷售的負面影響，今年將通過全渠道銷售效益優化、產品升級及促銷費用的適度投放，保持收入穩定。

紙巾產品毛利率升4.1個百分點

期內，恒安國際收入230.7億元，按年升1.8%，毛利率上升1.5個百分點，至33.8%；毛利78.1億元，升6.6%；經營利潤升3.9%至34.8億元。該集團指，包括紙巾及衛生用品收入的主營業務收入為207.4億元，升1.9%，受益於年內木漿價格處於較低位，加上促銷費用逐步回落及高端高毛利產品銷售佔比穩步提升，帶動紙巾產品毛利率較上年升4.1個百分點至23%。

衛生巾下半年恢復增長

衛生巾產品方面，恒安指出，國內品牌以進取的促銷策略搶佔市場份額，導致集團銷售受到一定衝擊，2025年衛生用品業務銷售收入錄得跌幅約5.3%至約人民幣6.57億元，佔整體收入約28.5%，較上年下降2.1個百分點，不過衛生用品銷售收入於下半年扭轉跌勢，恢復中單位數增長，主要受益於傳統渠道銷售提升。

料毛利率保持穩定

展望未來，恒安表示，儘管地緣政治對全球經濟構成下行壓力，但預期紙巾銷售的穩步上升將持續增強盈利韌性，將精準投放銷售費用，而高端高毛利產品將保持增長，有效緩解原材料價格波動對毛利的影響，集團毛利預期將維持穩定。