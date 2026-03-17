美證交會擬修例 取消美股強制公佈季績 特朗普及SEC主席曾公開力撐

據《華爾街日報》引述消息報道，美國證券交易委員會（SEC）正準備一項提案，計劃取消強制上市公司發布季度業績的規定，改為容許企業選擇每半年公布一次業績。過去50多年來，美國上市公司一直維持每三個月公佈一次業績的傳統，但支持降低披露頻率的陣營認為，此舉或有助於提振美國日益減少的上市公司數量，因為企業選擇私有化的原因之一，正是上市所需耗費大量時間與成本的合規工作。

最快下月公佈提案草案

報道指，SEC最快可能在下月公布該提案草案，並已與主要證券交易所官員會面，商討如何調整相關規則。提案發布後，將進入為期至少30天的公眾諮詢期，之後SEC才會對提案進行最終表決。據悉，新規定並非完全取消季度報告，而是將其改為可選項目（Optional）。

事實上，推動半年度業績的呼聲在去年底開始升溫。據《華爾街日報》去年9月報道，長期證券交易所（Long-Term Stock Exchange）已向SEC請願，要求取消強制季報規定；其後，美國總統特朗普及SEC主席Paul Atkins均公開表態支持該想法。此外，特朗普在首個任期內亦曾短暫探討過轉向半年報的可能性，惟最終不了了之。

借鑑海外經驗，歐洲上市公司自2013年規則調整後，已不再被強制要求按季披露財務業績。英國亦於約十年前取消強制披露季度業績的規定，但仍有許多企業自願選擇按季公布業績。