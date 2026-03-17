恒指重上二萬六 半日升254點 阿里曾升3% 耀才飆65%｜港股開市

油價回落利好股市氣氛，恒指今早高開100點，升幅曾擴大至416點，高見26250點。中午收報26088點，升254點或0.98%，成交額1,401.78億元。

美團半日升3.8%

阿里巴巴（9988）成立Alibaba Token Hub部門，全面推進集團的AI戰略落地，股價曾升逾3%高見138.5元。中午收報137.3元，升2.46%。美團（3690）升3.83%，報81.3元；小米（1810）升2.15%；騰訊（700）靠穩，升0.09%；百度（9888）則逆市跌1.54%。

耀才（1428）宣佈，螞蟻入主已獲內地監管批准，預計3月30日可完成收購程序；今早股價曾飆82%，高見16.88元。中午收報15.38元，升65.9%。

吉利揚半成冠藍籌

汽車股受追捧，比亞迪（1211）升2.01%；蔚來（9866）升3.06%；理想（2015）升3.14%；小鵬（9868）升1.53%；零跑（9863）升4.71%；吉利（175）更升5.32%，為表現最好藍籌。

內需相關股造好，泡泡瑪特（9992）升4.31%；李寧（2331）升4.29%；潤啤（291）升1.8%。

國際油價周一回吐，中海油（883）跌3.19%；中石油（857）跌1.31%；中石化（386）跌0.21%。

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0930：美伊戰事持續，美國總統特朗普要求將原定與中國國家主席習近平在北京舉行的會晤推遲「約一個月」；不過，隨着G7大國開始釋放原油儲備，國際能源署（IEA）又指如果有需要，仍可進一步動用更多石油儲備，國際油價周一回落，布蘭特原油期貨跌近3%，WTI原油期貨更跌逾6%。

美股三大指數反彈 比特幣回升

美股三大指數周一全線反彈，其中道指升387點或0.83%，報46946點；標指升67點或101%，報6699點；納指亦升268點或1.22%，報22374點。至於反映中概股走勢的金龍指數，周一升0.95%至7215點。值得留意的是，加密貨幣市場亦見向好，比特幣一度重越7.5萬美元關口，高見75,520美元，暫報74,998美元；以太幣亦曾升至2,386美元，暫報2,350美元。

港股方面，恒指今早高開104點或0.4%，報25938點。科網股普遍向上，其中將於本周公佈業績的阿里巴巴（9988）成立Alibaba Token Hub部門，全面推進集團的AI戰略落地，股價開市升0.9%；另一周內公佈業績的騰訊（700）則升0.8%；美團（3690）升0.2%；進軍歐洲電商市場的京東（9618）升0.3%；至於小米（1810）將於周四晚正式發布新一代小米SU7，今早股價亦升0.6%。至於MINIMAX（100）及智譜（2513）分別升3%及0.7%。

螞蟻入主耀才獲內地批准

市場焦點在耀才（1428）身上，該股昨晚發通告宣佈螞蟻入主一事已獲內地監管批准，預計3月30日可完成收購程序；今早復牌股價急漲64％，報15.26元。

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三星電子首展示存儲晶片HBM4E

另一市場焦點為存儲相關股，隨着韓國三星電子在Nvidia GTC大會上首次公開展示下一代高帶寬存儲晶片HBM4E，並重點展示其與Nvidia在AI計算平台上的合作，業內普遍認為AI晶片生態中「算力—存儲」協同升級進入新階段。

在港上市相關股中，兆易創新（3986）開市升逾2%；瀾起科技（6809）升1.3%。至於南方兩倍做多三星電子（7747）及南方兩倍做多海力士（7709）則分別升逾6%及5.6%。

北水動向方面，昨日淨賣出港股12.5億元，騰訊（700）、阿里巴巴（9988）及比亞迪（1211）分別獲淨買入22.87億元、7.06億元及5.87億元；而盈富基金（2800）、小米（1810）及中芯（981）則分別遭淨賣出35.74億元、8.44億元及3.31億元。