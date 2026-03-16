耀才開市前停牌 據報螞蟻將獲監管批准入主 上周五股價急升34%

獲螞蟻控股提出收購的耀才證券（1428）開市前停牌，彭博引述消息指，螞蟻即將獲得內地當局批准，接近完成收購協議。

股價曾升4.4倍

耀才停牌前股價報9.27元，上周五大漲34%。該股股價自賣盤計劃公布後急升，去年一度高見17.68元，較收購作價高達4.4倍；今年至今亦累升14.9%。

報道指，在長達接近一年的收購計劃中，雙方即將達成協議。報道引述消息人士指，螞蟻將獲得監管批准，但尚未作出最終決定。

先決條件期限下周屆滿

螞蟻控股於去年4月向耀才創辦人葉茂林收購50.55%股份，每股作價3.28元，合共28.1億元。有關交易的先決條件由於未完成，一度延長至3月25日到期。早前耀才指，螞蟻正續與有關部門保持積極溝通，以期盡快獲批。