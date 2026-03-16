Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

油價高企 聯儲局今年或押後減息｜古天后

股市
更新時間：09:37 2026-03-16 HKT
發佈時間：09:37 2026-03-16 HKT

3月16日，天晴，天氣乾燥。上周五美股表現反覆，美國第四季經濟增長向下修訂帶動債息回落，道指一度升446點，但特朗普預告美軍本周將猛烈空襲伊朗，道指反覆回落183點，收市仍跌119點，報收46558；標指回吐40點或0.61%，報收6632；納指跌206點或0.93%，報收22105。美國「科技七雄」指數跌1.56%，較去年10月29日所創收市歷史最高位跌11.63%，技術上陷入調整區。

特朗普亦表示，如果美軍護送油輪通過霍爾木茲海峽，油輪亦要「拿出點膽量」通過霍爾木茲海峽；特朗普亦喺G7領導人視像會議上吹噓伊朗即將投降，但事實上伊朗政權未有即將投降或崩潰跡象。另一方面，法國及多個歐洲國家據報與伊朗展開談判，尋求達成協議以確保其船隻安全通過霍爾木茲海峽。

高盛料減息時間押後到9月

油價高企下，本周美國聯儲局議息料維持息口不變，而高盛基於預期通脹高企，預期聯儲局恢復減息時間由原先6月押後到9月。美滙指數重上100，曾揚0.76%至100.5；歐元挫0.84%位；日圓跌0.22%，為2024年7月以來低位。而本周將迎來多國央行議息，包括美國聯儲局、日本央行、澳洲央行、加拿大央行均會喺周內公布議息結果，料將牽動金融市場走勢。其中，投資者關注油價上漲後會否加劇美國通脹升溫預期，繼而迫使聯儲局要更長時間凍息，如通脹回升，甚至或要加息應對。

港股上周反覆偏軟，周一恒生指數曾跌850點至24906近七個月低位，為自去年8月首次跌穿25000關，周二顯著反彈，至周三曾升至26149高位，但即日倒跌，至周五以25465收市，按周跌292點或1.13%。周五晚夜期雖一度反彈至25700水平，但最終回落至25500水平之下收市，至今早黑期仍處於25500水平之上，主要因紐約期油價格並未有進一步升穿100美元。目前美伊戰爭並未有停戰跡象，估計油價仍會高企一段時間，不過各國已開始釋放戰略石油儲備，以遏止油價升勢。

恒指25060點不容有失

本周亦有多間重磅上市公司公布業績，包括騰訊（700）、阿里巴巴（9988）及友邦（1299）等。留意恒指5日線升穿10日線，發出短期見底訊號，如大市能企穩10日線，即25500水平，或有利反彈。不過反彈上方卻面對重重阻力，首個阻力為25800，約10個月線；較大阻力為25900水平，為5周線所在，而26050即20日線，以及26200約100日線阻力更大。下方50周線約25150及250日線25060為短線支持，不容有失，否則港股將出現較深度調整。

古天后
 

↓即睇減息部署↓

↓即睇減息部署↓

最Hit
小學作文唔畀寫「雪糕」？老師圈錯改「冰淇淋」港媽大控訴：香港只有雪糕車 掀網民總動員考證｜Juicy叮
小學作文唔畀寫「雪糕」？老師圈錯改「冰淇淋」港媽大控訴：香港只有雪糕車 掀網民總動員考證｜Juicy叮
時事熱話
20小時前
韓國旅客食茶記睇中奶茶杯？老闆堅稱不賣後1招霸氣回應 數萬網民激讚：輸出香港文化
韓國旅客食茶記睇中奶茶杯？老闆堅稱不賣後1招霸氣回應 數萬網民激讚：輸出香港文化
飲食
18小時前
中菜館點心半價搶客！堅持新鮮現做「非預製」網民熱議：要多啲支持幫襯
中菜館點心半價搶客！堅持新鮮現做「非預製」網民熱議：要多啲支持幫襯
飲食
15小時前
在霍爾木茲海峽附近波斯灣航行的油輪。 路透社
伊朗局勢｜特朗普促派艦赴霍爾木茲海峽護航 法國斷言拒絕 日韓英態度審慎
即時國際
15小時前
紙巾抹眼鏡不會刮花？洗潔精恐損鏡片變矇 專家拆解洗眼鏡謬誤+1分鐘正確清洗技巧
紙巾抹眼鏡不會刮花？洗潔精恐損鏡片變矇 專家拆解洗眼鏡謬誤+1分鐘正確清洗技巧
食用安全
23小時前
本地餐飲業新模式？人氣牛扒店銅鑼灣Pop-up晚晚爆滿 創辦人成功把握1商機：雙贏做法！
本地餐飲業新模式？人氣牛扒店銅鑼灣Pop-up晚晚爆滿 創辦人成功把握1商機：雙贏做法！
生活百科
2026-03-14 11:15 HKT
保時捷︱山東家屬爆窗攞AED救人 車主霸氣一句網民讚器量大
保時捷︱山東家屬爆窗攞AED救人 車主霸氣一句網民讚器量大
即時中國
16小時前
氫能週五月登場 署長：香港要做「示範基地」連通內地與國際 推安全監管、綠氫認證與產業落地
社會資訊
1小時前
「御用菲傭」屢演TVB劇身世可憐 患癌切除乳房化療後為養孫女即開工 曾遭生母罐頭刀插腳
「御用菲傭」屢演TVB劇身世可憐 患癌切除乳房化療後為養孫女即開工 曾遭生母罐頭刀插腳
影視圈
12小時前
陳展鵬秘搬超豪華獨立屋 全屋智能設計24小時監控私隱度高 擁巨型花園環境寬敞舒適
陳展鵬秘搬超豪華獨立屋 全屋智能設計24小時監控私隱度高 擁巨型花園環境寬敞舒適
影視圈
15小時前