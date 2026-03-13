聯交所就同股不同權改革諮詢 建議上市門檻降低至200億元市值

聯交所今天（13日）刊發《諮詢文件》，就一系列有關提升香港上市機制競爭力的建議徵詢市場意見，當中包括就同股不同權改革諮詢市場。諮詢期至2026年5月8日（星期五）結束。

聯交所表示，建議旨在創造更加多元和更有活力的市場環境，提供更豐富的投資機遇，從而更好地滿足投資者和發行人的需求。主要措施包括優化不同投票權上市規定，以及便利在海外上市的發行人來港上市等建議。

就同股不同權改革，建議市值門檻由400億元，降低至200億港元。或由市值市值100億元及最近一個會計年度收入至少10億元，降低至市值60億元及最近一個會計年度收入至少6億元。

若市值400億 投票權比率升至20比1

投票權比例方面，建議放寬至若上市時的市值須至少400億港元，比例為20比1。另於上市時不同投票權持股金額至少40億港元的情況下，不同投票權持股佔比可放寬至至少5%。

同時又建議優化「創新產業」公司規定，為採用業務模式創新而非科技創新的發行人明確提供以不同投票權架構上市的途徑。同時又建議擴大被自動視為「創新產業」公司的科技公司申請人範圍（涵蓋所有合資格的生物科技和特專科技公司，即使其不按照第18A／18C章上市）。

聯交所將分階段進行上市機制的競爭力檢討，今次《諮詢文件》為檢討的第一階段。

伍潔鏇：確保上市機制穩健且富有競爭力

港交所上市主管伍潔鏇表示，港交所致力確保上市機制穩健且富有競爭力，鞏固香港作為領先國際金融中心的地位。她表示，在與持份者深入溝通後發現，他們普遍希望把握更多優質的創新投資機遇，也希望上市機制在確保投資者信任和信心的同時可以更加高效和與時俱進。

她又說，港交所自2018年成功地進行了一系列上市改革，從根本上重塑了香港股票市場的結構，吸引了一大批創新公司來港上市，這次的建議正是基於這些改革成果而提出的。