恒指半日跌123點 太古升半成 國泰跌3% 化肥股逆市升｜港股開市

恒指今早低開133點，跌幅曾收窄至19點。中午收報25593點，跌122點或0.48%，半日成交1,260億元。科指方面，中午收報5007點，跌20點或0.41%。

藍籌股方面，中通快遞（2057）升3.2%，成表現最好藍籌；寧德世代（3750）與力拓集團合作，共推礦業電氣化及循環經濟，升1.64%。

科網股多數上升，阿里巴巴（9988）升1.52%；百度（9888）升1.33%；京東（9618）升1.28%；騰訊（700）升1.1%；小米（1810）升0.3%，惟美團（3690）跌0.46%。

中海油、中石油升1.4%

伊朗革命衛隊稱霍爾木茲海峽繼續封鎖，同時副外長表示允許部分國家船隻通過，惟布蘭特期油續於100美元徘徊。中海油（883）升1.58%，中石油（857）升1.41%。不過中石化（386）下跌3.4%。

美以襲擊伊朗後，國際化肥供應鏈受到明顯衝擊。 聯合國貿易和發展會議發表報告指出，包括運費、船用燃料費和保險費在內的航運成本也在攀升，導致整個化肥供應鏈運輸成本增加。 消息令化肥板塊逆市上漲，玖遠集團（827）升53.85%；大成生化科技（809）升9.38%；中海石油化學（3983）升4.14%。

太古系績後造好，太古A（019）升5.02%，報86.9元；太古B（087）漲2.38%，報13.78港元；太古地產（1972）升2.04%。另外，太古減持1.53億股國泰航空（293）股份，相當於2.52%，套現約18億元。國泰股價中午跌3%，報12.6元。

毛記復牌後曾升逾四成

毛記葵涌（1716）今早復牌後一度升超過43%，創52周新高，中午收市報1.41元，升16.53%。原控股股東Blackpaper Limited向獨立第三方馬黎陽出售65%股權，涉及1.755億股，總代價1.22億港元。

---

0930：中東局勢持續緊張，美股三大指數齊挫逾1%。道指收市挫739點或1.56%，報46677點；標指跌103點或1.52%，報6672點；納指跌404點或1.78%，報22311點；反映中國概念股表現的金龍指數回吐1.02%，報7094點。

摩根士丹利及Cliffwater限制旗下私募基金贖回，觸發大型銀行及另類資產管理公司股價新一輪拋售，大摩股價收市插水4.1%，高盛滑落4.4%，為跌幅最大道指成份股，花旗挫超過3%，Blue Owl及KKR跌幅分別為4.5%及3.7%。此外，德銀披露其在私募信貸市場的曝險金額達260億歐羅，股價應聲下滑逾5%。

美伊戰爭進入第13日，特朗普與伊朗新任最高領袖穆傑塔巴雙雙釋放強硬信號。穆傑塔巴表明不會放棄復仇，霍爾木茲海峽將繼續關閉。特朗普則在社交媒體發文稱，阻止伊朗擁有核武器「遠比油價更重要」。布倫特原油相隔13個月以來首次收報於每桶100美元以上。

除能源問題外，規模達1.8萬億美元的私人信貸問題持續，據報摩根士丹利與Cliffwater LLC旗下私人信貸基金因贖回申請激增，被迫限制資金提取。銀行股下挫，摩根士丹利和高盛跌逾4%。Blue Owl及KKR跌幅分別達4.5%及3.7%。

港股方面，恒指低開133點，報25583點。

太古（019）配售國泰航空（293）2.52%股份，合共1.53億股股份，每股配售價11.74元，較國泰昨日（12日）收市價12.99元拆讓約9.6%。太古今早高開4.1%，國泰則下跌3%。

理想汽車（2015）跌1.71%。該公司第四季經調整利潤錄得2.74億元（人民幣，下同），按年急挫93.2%。

《100毛》母企毛記葵涌（1716）復牌跌2.47%。該公司昨日正式公布賣盤，大股東姚家豪（阿Bu）及陸家俊（陳強）持有的65%股權，出售予內地環保科技界商人馬黎陽，每股作價0.6963元，合共1.22億元。有關交易觸發全面收購，其餘35%股東亦可向新買家出售股份。

北水動向方面，周四南下資金淨買入港股112.83億港元。盈富基金 (2800)、中國海洋石油 (883)、中芯國際 (981)分別獲淨買入47.01億港元、12.38億港元、3.17億港元；騰訊(700)、阿里巴巴(9988)、金風科技 (2208)分別遭淨賣出4.8億港元、4.29億港元、3,486萬港元。