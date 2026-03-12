石油危機再升溫 道指早段跌600點 銀行股下挫 專家：私募信貸市場壓力漸增

伊朗伊斯蘭革命衛隊再襲擊油輪，油價再度抽升，美股再度下滑，道指早段挫逾600點。

道指報46782點，跌635點或1.3%；標指報6692點，跌83點或1.2%；納指報22374點，跌340點或1.5%。

布油重上100美元

布蘭特期油衝上每桶100美元水平，升9%；紐約期油亦報每桶95.3美元，升9%。

大摩限制私募信貸基金贖回

摩根士丹利及Cliffwater旗下私募信貸基金限制投資者賺贖回，引發銀行股下挫。摩根士丹利（MS）及高盛（GS）跌逾4%。

蘋果（AAPL）跌逾2%，Nvidia（NVDA）跌近2%；Google母企Alphabet（GOOG）及Meta（META）亦跌逾1%。

Miller Tabak首席市場策略師Matt Maley指出，目前市場面臨的主要憂慮是戰爭，目前中東局勢並見緩和，導致原油價格飆升，同時信貸市場面臨的壓力亦日益增長。