中東局勢嚴重衝擊港口營運 九倉吳天海：動盪下或重新考慮分散佈局

九龍倉（004）集團主席兼常務董事吳天海表示，中東地緣政治局勢已嚴重衝擊香港港口營運，伊朗局勢升溫前，本港已簽下新增航線，有望帶動貨量回升；惟戰雲密佈後，船公司紛紛延遲新部署，相關增長暫時落空。他提到，過去航商傾向將貨量集中少數港口，局勢動盪下或重新考慮分散佈局，香港能否受惠仍屬未知數。

競爭環境不公 前景充滿挑戰

他特別提到，香港港口正面臨大灣區內地港口強勁競爭，市場份額持續下滑，經營難度日增。吳天海直指，「最大問題係內卷，同一個咁細嘅地方，湧出咁多新碼頭，大家搶得好厲害」，更坦言「內卷一日唔能夠放缓，香港一日都係唔容易做」，形容行業競爭環境不公，前景充滿挑戰。他指出，過去香港在南中國國際貨櫃吞吐量佔有三成以上，現時深圳穩佔約六成，南沙已突破兩成，香港卻跌至不足兩成。香港碼頭全屬私營，深圳與南沙則有國資背景，獲政府補貼船公司、負擔航道疏浚巨額成本，「競爭其實係不公平」，惡性競爭下香港處於劣勢。

有資金與人才開始回流香港

香港物業方面，吳天海指出，集團早幾年投資的香港物業項目，現正陸續進入開始收成階段，他特別強調僅是開始收成，並非一次性全面收割，惟收入與盈利來源正逐步增加，有望以此彌補內地市場表現較弱的缺口，形成此消彼長的格局。他看好香港住宅後市，但強調集團「冇債務壓力，唔急于賣樓，啱價先做，唔啱價就等」，具備足夠實力靈活部署。新一份財政預算案上調豪宅印花稅，他認為有關措施對過億元超豪宅的購買負擔明顯加重，對成交構成壓力。整體樓市仍可望逐步向好，關鍵在於中東局勢動盪下，已有資金與人才開始回流香港，「本來諗住走嘅留低，走咗嘅開始回流」，為本港帶來機遇，惟新加坡亦在爭奪有關資金，香港必須自強不息。

內地寫字樓市道「好弱」

內地寫字樓市場方面，吳天海直言「好弱、嚴重供過於求」，一線城市尚且庫存高企，二線城市問題更嚴重，中期難以解決。需求表現不穩、缺乏持續性，對前景不樂觀。對此集團過去數年持續調低相關物業估值，堅守「寧願低估價值，都唔好高估」的保守策略，謹慎應對市場波動。

財務方面，九龍倉去年業績改善，部分受惠於減值撥備減少。吳天海表示，2026年減值撥備有望持續下降，惟剔除相關因素後，核心盈利增長動力仍需觀察。