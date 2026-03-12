Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

中東局勢暫未影響太古中港產業 多源採購等措施紓緩鋁價上升

股市
更新時間：18:28 2026-03-12 HKT
發佈時間：18:28 2026-03-12 HKT

中東戰事吃緊，太古（019）主席白德利表示，短期局勢為市場帶來不確定性，但太古堅持長期投資視角，整體投資計劃未發生調整。太地（1972）行政總裁彭國邦補充，中東局勢對中港產業暫未見即時影響，將持續密切監測。

地緣政治亦推高金屬價格，鋁價成本上升。太古可口可樂總裁蘇薇表示，將通過多源採購、優化包裝及提升銷量來緩解成本壓力，避免過度依賴單一方案，其中東南亞市場以罐裝產品為主，受衝擊更顯著。

本港地產方面，白德利指，去年第四季起租金下跌幅度收窄，核心地段優質寫字樓表現相對穩健，雖整體零售物業仍因供應過剩承壓，但對今年零售商業發展持樂觀態度。

住宅地產方面，白德利指，近期售出的深水灣6號兩套豪宅價格創新高亦印證了高端住宅市場復甦，將把握未來6至12個月的市場情緒，搶抓市場機遇。

 

 

 

