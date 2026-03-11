國泰去年純利108億元增一成 快運虧損擴至10億 料今年客運運力多10%

國泰（293）去年純利108.28億元，按年增長9.5%，受惠於可載量增加、客運量穩定及貨運需求強勁，惟部分增幅因香港快運造成的乘客收益正常化及虧損所影響。第二次中期息每股0.64元，增加31%。

國泰主席賀以禮預計，隨着航線網絡增加航班班次及航點，預期於2026年客運運力將增長約10%，同時亦將帶動貨運運力的提升。

賀以禮：地緣政治動盪難料燃油價格變動

賀以禮指出，目前全球地緣政治環境動盪，導致客運及貨運流量，以及航空燃油價格出現難以預料的變動，而持續的供應鏈受阻及成本通脹，亦繼續影響新飛機、客艙產品及零部件的交付。他指出，該集團已奠定堅實基礎，使國泰更具韌性、 效率與靈活性，將處於最佳位置以應對當前的市場波動，而在繼續面對外部挑戰的同時，亦會保持靈活應變。

機票價格水平回落

反映機票價格水平的乘客收益率有所回落，去年國泰航空乘客收益率為60.4仙，按年下降10.3%；香港快運乘客收益率44.2仙，下降15.3%。

今年首季對沖布油行使價逾70美元

國泰燃油成本淨額為313.44億元，增加10.9%；當中燃油對沖虧損7.07億元，而2024年錄得3500萬元對沖收益。國泰指，其政策是透過對沖某個百分比的預計耗油量，來減低所承受的油價風險，按業績提供的圖表顯示，國泰在今年首季對沖比率約30%，布蘭特期油平均行使價超過每桶70美元。目前布油價格為每桶86.7美元。

國泰航空多賺7%

期內國泰集團總收入1167.66億元，按年增加11.9%。當中國泰航空客運收益724.54億元，按年增加15.8%，國泰貨運收入242.79億元，增長1.2%，連同其他服務及收回款項，國泰航空盈利137.91億元，增長6.8%。

快運虧損擴大4倍 受旅遊偏好轉變影響

香港快運客運收益63.94億元，按年增加6.7%，但錄得虧損9.96億元，按年擴大3.9倍。國泰指由短期因素影響其盈利，包括客戶旅遊目的地偏好轉變、多條新航線的開辦尚需時間成熟， 以及部分客機普惠發動機問題而仍然停飛。

林紹波：已採多項措施提升快運業務韌性

國泰行政總裁林紹波表示，對香港快運採採取長遠視野，預期將基於低成本航空商業模式，於未來數年持續擴張並提升效率， 從而邁向可持續盈利之路。他指，已採取多項措施提升業務韌性，並開始見證積極成效，今年首2個月的開局令人鼓舞。

2025年花紅連利潤分享 共派逾11星期工資

林紹波又表示，全年以酌情花紅及利潤分享的形式，向同事發放總數逾11星期的合資格工資，較2024年的10.2個星期工資有所提升。