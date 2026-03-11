Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

盈喜股憧憬加派息｜唐牛

股市
更新時間：08:52 2026-03-11 HKT
發佈時間：08:52 2026-03-11 HKT

五谷磨房（1837）發盈喜，預期去年純利介乎2.6億至2.65億元人民幣，按年增長38%至41%。業績靚仔原因有兩個：第一，有效實施業務發展戰略，整體收入穩步上升，尤其是線下渠道業務較2024年大幅增長；第二，有效實施各項預算及成本控制政策，合理有效地控制了銷售及分銷開支及一般行政開支。

盈利增長勢頭持續

翻查資料，2023及2024年分別錄得盈利1.5億及1.9億元人民幣，如今盈利突破2億元水平，反映增長勢頭持續。

預測市盈率不足10倍，股息率雖不足4厘，但卻有加派息憧憬，配合逾11億元人民幣手頭現金，超過市值一半，估值有望進一步提升。

唐牛

fb︰https://www.fb.com/tongcow88

IG︰https://instagram.com/tongcow_88

YouTube︰https://www.youtube.com/channel/UCLwEpfQ6w1d-MUVlAS86QcQ

Threads︰https://www.threads.net/@tongcow_88

本欄逢周一、三刊出

↓即睇減息部署↓

↓即睇減息部署↓

最Hit
長者手機月費2026｜7大電訊公司優惠推介！最平$33/月 無限數據＋本地通話 中國移/csl/SoSim
長者手機月費2026｜7大電訊公司優惠推介！最平$33/月 無限數據＋本地通話 中國移/csl/SoSim
生活百科
16小時前
東張西望丨自稱性侵親兒人父被追幾條街 梁敏巧體力驚人追訪手法惹爭議 涉事男稱傳兒童裸照求刺激
東張西望丨自稱性侵親兒人父被追幾條街 梁敏巧體力驚人追訪手法惹爭議 涉事男稱傳兒童裸照求刺激
影視圈
11小時前
美心皇宮逆市擴張 旺角1.2萬呎新店重現龍鳳禮堂 推車仔點心$36起 即燒燒味/中式糖水檔 首設點心教室
美心皇宮逆市旺角1.2萬呎開新店！重現龍鳳禮堂 推車仔點心$36起 首設點心教室
飲食
14小時前
酒吧清潔阿姨廁所遭洋漢強吻 展露「燦爛笑容」惹熱議｜有片
00:09
酒吧清潔阿姨廁所遭洋漢強吻 展露「燦爛笑容」惹熱議｜有片
即時中國
2026-03-09 19:10 HKT
將軍澳南升級「天橋之城」？入境處旁新街市大樓 建2橋接私樓 13層設施全面睇！健康院/捐血站 3項為長者而設
將軍澳南升級「天橋之城」？入境處旁新街市大樓 建2橋接私樓 13層設施全面睇！3項為長者而設
生活百科
19小時前
第27期六合彩今晚（3月10日）攪珠，若以10元一注獨中，頭獎獎金高達800萬元。資料圖片
六合彩︱800萬頭獎攪珠結果出爐 即刻入嚟對冧巴！
社會
11小時前
陳玉蓮缺席《名媛望族》飯局卻現身此場合？為好友罕露面到賀 65歲真面目太驚人
陳玉蓮缺席《名媛望族》飯局卻現身此場合？為好友罕露面到賀 65歲真面目太驚人
影視圈
16小時前
吊船遇狂風甩出洗窗工人 如「鐘擺」來回猛撞外牆15分鐘慘死｜有片
00:27
吊船遇狂風甩出洗窗工人 如「鐘擺」來回猛撞外牆15分鐘慘死｜有片
即時國際
23小時前
伊朗局勢｜特朗普指美國對伊朗的軍事行動「幾乎已完成」 希臘油輪載百萬桶成功穿越霍爾木茲｜持續更新
01:27
伊朗局勢｜多倫多美領館遭槍擊 伊官員：不會與美國進行任何談判｜持續更新
即時國際
3小時前
24歲本地大學男生涉「按揭預付費」電話騙案被捕。蔡楚輝攝
24歲大學生為800元酬勞 替假冒律師行詐騙集團收50萬騙款 當場被捕
突發
18小時前