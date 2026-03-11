盈喜股憧憬加派息｜唐牛

五谷磨房（1837）發盈喜，預期去年純利介乎2.6億至2.65億元人民幣，按年增長38%至41%。業績靚仔原因有兩個：第一，有效實施業務發展戰略，整體收入穩步上升，尤其是線下渠道業務較2024年大幅增長；第二，有效實施各項預算及成本控制政策，合理有效地控制了銷售及分銷開支及一般行政開支。

盈利增長勢頭持續

翻查資料，2023及2024年分別錄得盈利1.5億及1.9億元人民幣，如今盈利突破2億元水平，反映增長勢頭持續。

預測市盈率不足10倍，股息率雖不足4厘，但卻有加派息憧憬，配合逾11億元人民幣手頭現金，超過市值一半，估值有望進一步提升。

唐牛

