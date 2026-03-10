美股反彈後整固 道指早段跌近300點後收窄 油價再跌8%

中東局勢短時間內結束的憧憬，未能持續提振投資者情緒，美股表現反覆，道指早段一度跌近300點後收窄，納指微升。油價進一步受壓，紐約期油跌8%。

道指報47702點，跌38點；標指報6786點，跌9點；納指報22702點，微升7點。

甲骨文績前跌1%

大型科技股個別發展，特斯拉（TSLA）及Nvidia（NVDA）升近1%，微軟（MSFT）跌逾1%。甲骨文（ORCL）績前跌逾1%。

G7開會討論釋放石油儲備

七國集團（G7）能源部長計劃今天（周二）舉行會議，討論釋放戰略石油儲備的可能性。油價進一步急回，紐約期油報每桶87.18美元，跌8%；布蘭特期油報每桶90.83美元，跌8.3%。

專家料市場仍波動

嘉盛集團市場分析師Fawad Razaqzada，雖然市場樂見油價突然回落，但地緣政治局勢仍然不穩定，市場容易波動，故近期原油價格的預測仍持謹慎態度。

美國國防部長赫格塞斯指出，今天是美軍對伊朗境內目標發動最猛烈打擊的一天，而伊朗已節節敗退。美國總統特朗普早前亦指，在完成軍事目標方面取得了重大進展，令市場預期戰事短期內結束。