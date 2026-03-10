Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

美股反彈後整固 道指早段跌近300點後收窄 油價再跌8%

股市
更新時間：22:32 2026-03-10 HKT
發佈時間：21:48 2026-03-10 HKT

中東局勢短時間內結束的憧憬，未能持續提振投資者情緒，美股表現反覆，道指早段一度跌近300點後收窄，納指微升。油價進一步受壓，紐約期油跌8%。

道指報47702點，跌38點；標指報6786點，跌9點；納指報22702點，微升7點。

甲骨文績前跌1%

大型科技股個別發展，特斯拉（TSLA）及Nvidia（NVDA）升近1%，微軟（MSFT）跌逾1%。甲骨文（ORCL）績前跌逾1%。

G7開會討論釋放石油儲備

七國集團（G7）能源部長計劃今天（周二）舉行會議，討論釋放戰略石油儲備的可能性。油價進一步急回，紐約期油報每桶87.18美元，跌8%；布蘭特期油報每桶90.83美元，跌8.3%。

專家料市場仍波動

嘉盛集團市場分析師Fawad Razaqzada，雖然市場樂見油價突然回落，但地緣政治局勢仍然不穩定，市場容易波動，故近期原油價格的預測仍持謹慎態度。

美國國防部長赫格塞斯指出，今天是美軍對伊朗境內目標發動最猛烈打擊的一天，而伊朗已節節敗退。美國總統特朗普早前亦指，在完成軍事目標方面取得了重大進展，令市場預期戰事短期內結束。

↓即睇減息部署↓

↓即睇減息部署↓

最Hit
吊船遇狂風甩出洗窗工人 如「鐘擺」來回猛撞外牆15分鐘慘死｜有片
00:27
吊船遇狂風甩出洗窗工人 如「鐘擺」來回猛撞外牆15分鐘慘死｜有片
即時國際
14小時前
長者手機月費2026｜7大電訊公司優惠推介！最平$33/月 無限數據＋本地通話 中國移/csl/SoSim
長者手機月費2026｜7大電訊公司優惠推介！最平$33/月 無限數據＋本地通話 中國移/csl/SoSim
生活百科
6小時前
天氣︱季候風來襲「倒春寒」 周六巿區16°C 上水低見13°C 離岸高地吹6級強風
01:10
天氣︱季候風來襲「倒春寒」 周六巿區16°C 上水低見13°C 離岸高地吹6級強風
社會
11小時前
陳玉蓮缺席《名媛望族》飯局卻現身此場合？為好友罕露面到賀 65歲真面目太驚人
陳玉蓮缺席《名媛望族》飯局卻現身此場合？為好友罕露面到賀 65歲真面目太驚人
影視圈
7小時前
港人中山睇中醫¥112包診金連藥直送上門 連香港「醫療券」都用得 網民熱議：平靚正？｜Juicy叮
港人中山睇中醫¥112包診金連藥直送上門 連香港「醫療券」都用得 網民熱議：平靚正？｜Juicy叮
時事熱話
7小時前
稻香晚市優惠平過兩餸飯？！龍躉/燒味/黃酒雞+小菜套餐$138起 再送燉湯/白飯/煲仔飯
稻香晚市優惠平過兩餸飯？！龍躉/燒味/黃酒雞+小菜套餐$138起 再送燉湯/白飯/煲仔飯
飲食
12小時前
將軍澳南升級「天橋之城」？入境處旁新街市大樓 建2橋接私樓 13層設施全面睇！健康院/捐血站 3項為長者而設
將軍澳南升級「天橋之城」？入境處旁新街市大樓 建2橋接私樓 13層設施全面睇！3項為長者而設
生活百科
10小時前
港鐵一家五口「人形蜈蚣」衝閘 被拍下母竟回頭怒睥鏡頭 網民：挑戰人體極限｜Juicy叮
港鐵一家五口「人形蜈蚣」衝閘 被拍下母竟回頭怒睥鏡頭 網民：挑戰人體極限｜Juicy叮
時事熱話
10小時前
視后翻紅卻被轟「港嬸」？遭尖銳批評自大、無禮貌、乞人憎 神級回應獲近5千人讚好
視后翻紅卻被轟「港嬸」？遭尖銳批評自大、無禮貌、乞人憎 神級回應獲近5千人讚好
影視圈
6小時前
4400萬六合彩頭獎得主賣樓 沽東涌映灣園三房 9年前Full Pay入市
樓市動向
2026-03-09 18:00 HKT