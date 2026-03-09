Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

國際油價回落至100美元 惟通脹憂慮下美股早段續弱 道指跌逾600點

股市
更新時間：21:45 2026-03-09 HKT
發佈時間：21:45 2026-03-09 HKT

隨著中東衝突升級，霍爾木茲海峽遭封鎖，刺激國際油價於亞洲時段曾高見119美元水平，隨著G7集團傳將釋放石油儲備，美股開盤前國際油價升幅回落至100美元水平，不過市場對油價將助推美國通脹的憂慮依然存在，同時市場對於中東衝突迅速解決的期待亦正在破滅，美國早段續弱。

截至昨晚9時40分，WTI原油報97.57美元，仍升7.3%；倫敦布倫特原油報100.17美元，升8.3%。美國早段向下，道指報46832點，跌667點；納指報22122點，跌265點；標指報6653點，跌87點。

滯脹風險將會加劇環球債券和股票拋售風險

彭博策略師表示，霍爾木茲海峽的中斷會造成更大的潛在供應衝擊，其影響範圍遠不止石油，更廣泛的航運流動都有機會受到干擾，而上述情況下，這將推高能源和食品價格，加劇通貨膨脹，並抑制經濟增長。該策略師直言，在滯脹風險下，將會加劇市場對環球債券和股票拋售風險。

中信證券研究部則指出，中東戰爭對原油價格的直接影響往往發生在開戰初期，且拉長時間來看影響效應正逐漸弱化，而由於美國直接涉入的戰爭中，美股往往在開戰初期因避險情緒而下跌，直至戰局明朗后實現修復。

