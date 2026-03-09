油價飆兩成 環球大跌市 恒指低開681點 紫金滙控跌半成 分析料下試24500 ｜港股開市

中東戰局未見降溫跡象，仍未有油輪可通過霍爾木茲海峽，刺激國際油價一度飆升兩成，其中布蘭特期油暫升逾17%，報108.65美元；WTI期油暫升逾19%，報108.31美元。美股三大指數期貨全線向下，跌幅介乎2%至2.4%。被視為避險資產的金價亦難逃一跌，今早跌逾2%至約5,066美元。

亞太區股市方面，日經225指數暫跌近6.8%，報51841點；韓股更跌逾7.7%，報5152點。本港恒指開市則報25075點，跌681點或2.65%。有分析指，隨着市場對於中東戰局速戰速決憧憬落空，恒指或下試約24500點。

科網股紛紛向下，騰訊（700）開市跌3.2%；阿里巴巴（9988）跌4.2%；美團（3690）跌3.2%；京東（9618）跌3.8%；小米（1810）亦跌2.2%，百度（9888）跌逾6%。其他藍籌股中，紫金（2899）跌5.3%，滙控（005）亦跌半成。

石油股則逆市向上，中海油（883）升8%；中石油（857）升7%；中港石油（632）更升15%；油服股方面，山東墨龍（568）及百勤油服（2178）均升近15%。

植耀輝：本周大波動在所難免

耀才證券研究部總監植耀輝表示，上周五恒指夜期較港股收市低水逾400點，加上恒指成分股調整生效，港股今日低開可能性較高，波幅或相對較大，而中東局勢尚未明朗，相信將持續困擾全球金融市場，特別是戰事推高油價，已引發市場對原油供應量和通脹因素的擔憂，料港股本周出現大波動在所難免，料恒指在25000至26000點上落。

曾永堅：恒指或下試24500點

香港股票分析師協會副主席曾永堅則表示，中東局勢帶來的環球滯脹風險，正加速市場套現風險資產的情況，港股短期內難以擺脫拋售壓力，恒指或下試24500點。上周市場曾期待中東戰事速戰速決，導致港股在內的股市出現技術反彈，但實際上未如預期，美國總統特朗普表示戰事或需要4至5周，加上市場逐漸消化中國兩會的利好消息，在欠缺市場憧憬下，港股本周大升大落的走勢機會將降低。

美股交易開始夏令時間

展望本周，美國將於今天（9日）開始夏令時間，美股交易時間和經濟數據公佈時間將提前一小時。中國將於本周一率先2月CPI和PPI數據，隔日海關總署將發布1至2月進出口數據。據內媒早前引述數據預期，市場機構對中國2月CPI按年比中位數為0.8%，對PPI預測按年比中位數為負1.1%，整體而言2026年通脹緩慢回升。另外，上周開始的中國兩會亦將於本周內閉幕。

美國上周五出爐的非農數據意外爆冷，令市場對於美國減息時間預測再度推遲，不過本周內美國將會公布的2月CPI；「聯儲局最愛通脹指標」1月核心PCE數據；去年第四季實際GDP等一系列數據重要數據，未知上述數據是否會改變市場現有對美國減息步伐的預測。另外，聯儲局官員鮑曼亦將在本周進行演說，內容有機會涉及未來的減息訊息。

目前正值港股3月業績期，寧德時代（3750）、國泰航空（293）、理想汽車（2015）、蔚來（9866）、太古地產（1972）等重要股份將在本周內公布最新業績情況。

相關文章：油價急升拖累 環球股市插水｜古天后

撈貨前問自己3個問題｜唐牛