撈貨前問自己3個問題｜唐牛

股市
更新時間：08:58 2026-03-09 HKT
發佈時間：08:58 2026-03-09 HKT

美伊戰事未完，加上中東多個產油國決定減產，令油價再度急升，今早執筆之時紐約期油升穿100美元大關，升幅接近兩成，布蘭特期油亦同步搶高17%。消息一出，環球股市隨即下跌，日韓股市齊跌逾4%，港股今日亦難逃一跌。

油價上升，市場擔心通脹升溫，令儲局難以減息，甚至乎要加息，但另一邊廂，美國2月最新就業數據，非農職位意外下跌9.2萬，與預期上升5.5萬大相逕庭。經濟差但減息條件減少，股市自然捱沽。

本欄維持原判，現階段撈貨要問清楚自己，是否可以接受捱價、是否以現金入場，以及是否有耐性等待回升？若對自己有疑問，還是靠邊站吧。

唐牛

相關文章：跌市吼實兩類股｜唐牛

 

fb︰https://www.fb.com/tongcow88

IG︰https://instagram.com/tongcow_88

YouTube︰https://www.youtube.com/channel/UCLwEpfQ6w1d-MUVlAS86QcQ

Threads︰https://www.threads.net/@tongcow_88

本欄逢周一、三刊出

