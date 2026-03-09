撈貨前問自己3個問題｜唐牛
美伊戰事未完，加上中東多個產油國決定減產，令油價再度急升，今早執筆之時紐約期油升穿100美元大關，升幅接近兩成，布蘭特期油亦同步搶高17%。消息一出，環球股市隨即下跌，日韓股市齊跌逾4%，港股今日亦難逃一跌。
油價上升，市場擔心通脹升溫，令儲局難以減息，甚至乎要加息，但另一邊廂，美國2月最新就業數據，非農職位意外下跌9.2萬，與預期上升5.5萬大相逕庭。經濟差但減息條件減少，股市自然捱沽。
本欄維持原判，現階段撈貨要問清楚自己，是否可以接受捱價、是否以現金入場，以及是否有耐性等待回升？若對自己有疑問，還是靠邊站吧。
唐牛
