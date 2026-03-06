Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

美國非農遠遜預期 道指早段挫800點 油價再飆9% 卡塔爾警告中東局勢拖垮全球經濟

美國非農數據爆冷劇減、失業率回升，但中東局勢持續，市場憂慮推升通脹，難以減息救經濟。美股三大指數受壓，道指挫800點。

道指報47128點，跌826點或1.7%；標指報6735點，跌95點或1.4%；納指報22403點，跌345點或1.5%。

卡塔爾能源部長料油價飆升150美元

油價進一步急升，紐約期油見每桶88.37美元，大升9%，見近兩年半高位。卡塔爾能源部長警告，中東戰事或會「拖垮全球經濟」，並預計所有海灣能源出口國將在未來數天停止生產，油價將推升至每桶150美元水平。

特朗普：只接受無條件投降

在戰事方面，美國總統特朗普表示，如果伊朗不「無條件投降」，將不會達成停火協議。

專家：聯儲局進退兩難 議息續按兵不動

摩根士丹利財富管理首席經濟策略師Ellen Zentner表示，的數據可能讓聯儲局陷入了進退兩難的境地，就業市場顯著疲軟將支持減息，但考慮到油價長期高企，有機會引發新一輪通脹飆升的風險，聯儲局只能繼續按兵不動。

聯儲局理事料戰火難持續影響通脹

聯儲局「鴿派」理事沃勒則認為，中東戰事不會對通脹產生持續影響，而當局更關注撇除油價及食品影響的核心通脹趨勢。
 

