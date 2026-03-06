Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

龍湖盈警料去年錄核心虧損逾15億 受累量價壓力 經營現金流仍正數

股市
更新時間：21:20 2026-03-06 HKT
發佈時間：21:20 2026-03-06 HKT

龍湖集團（960）發盈警，預計去年純利約10億元（人民幣，下同），將按年大減90.4%；並將錄得核心虧損15億至20億元，與2024年核心溢利69.7億元相比，轉盈為虧。

毛利率進一步降低

龍湖指，撇除投資物業及金融工具公平值變動錄得核心虧損，主要由於房地產市場延續調整態勢，量價壓力下導致該集團開發業務的結算收入下降，結算毛利率進一步降低。

未來每年到期債務規模可控

該集團指出，過去三年穩步有序壓降負債，債務結構持續優化，未來每年到期債務規模可控，去年整體及各航道均實現正向的含資本性支出經營性現金流，至此已連續3年實現含資本性支出的經營性現金流為正；營運及服務業務穩步發展，持續貢獻穩定利潤。

推動從開發商轉為營運服務商

龍湖續指，未來將始終把安全性放在首位，保持經營性現金流為正，繼續有序降低負債，持續推動業務模式的轉型，以營運及服務業務帶動增長，實現從傳統開發商向營運服務商的角色迭新。

↓即睇減息部署↓

↓即睇減息部署↓

最Hit
37歲「豪放港姐」宣布再度懷孕  穿比堅尼騷22周孕肚畫面火辣  手腳仍纖瘦得天獨厚  
37歲「豪放港姐」宣布再度懷孕  穿比堅尼騷22周孕肚畫面火辣  手腳仍纖瘦得天獨厚  
影視圈
7小時前
宏福苑大火｜據悉加固工程期間有單位遇竊 警拘3工人起回贓物
01:42
宏福苑大火｜加固工程期間有單位遇竊 警拘3工人起回9萬元贓物
突發
1小時前
5大最潮濕屋苑!? 電器店抽濕機銷售數據揭秘 杏花邨、大埔富蝶邨上榜 第一位「斷層式」領先 居民有同感：畀水浸住咁
5大最潮濕屋苑!? 電器店抽濕機銷售數據揭秘 將軍澳日出康城、大埔富蝶邨上榜 第一位「斷層式」領先 居民有同感：畀水浸住咁
生活百科
2026-03-05 11:32 HKT
宏福苑大火｜消防員何偉豪離世百日 未婚妻Kiki發文剖白 淚訴未能忘懷：未同你講到「再見」
01:01
宏福苑大火｜消防員何偉豪離世百日 未婚妻Kiki發文剖白 淚訴未能忘懷：未同你講到「再見」
社會
7小時前
上環劫案｜兩男懷千萬港元被搶 警情報主導迅速拘三匪
01:44
上環劫案｜兩男懷千萬港元被搶 警情報主導迅速拘三匪
突發
4小時前
港人移英︱內政部公佈永居英語要求B2詳情 新規2027年3月26日生效惟未提BNO
01:15
港人移英︱內政部公佈永居英語要求B2詳情 新規2027年3月26日生效惟未提BNO
即時國際
5小時前
長輩溺愛縱容偏食 3餐常食炸雞杯麵辣條 12歲男童腹痛揭大腸癌晚期
長輩溺愛惹禍！3餐常食炸雞杯麵辣條 12歲男童腹痛揭大腸癌晚期
保健養生
10小時前
馬會行政總裁應家柏（右）代表馬會於2024/25 年度公益金週年頒獎典禮上接受由公益金會長李林麗嬋（左）頒贈的「公益慈善夥伴大獎」。
繞場一週｜公益慈善夥伴大獎
社會資訊
2026-03-05 11:15 HKT
茶樓飲茶收完「茶位費」再收「滾水費」？ 食客結帳不解 引網民熱議因為咁樣計...
茶樓飲茶收完「茶位費」再收「滾水費」？ 食客結帳不解 引網民猜測「咁樣計」...
飲食
2026-03-05 16:51 HKT
《流行都市》名廚黃亞保離港移居英國 轉戰網絡維持人氣不忘香港市場 闖歐洲做助理總廚
《流行都市》名廚黃亞保離港移居英國 轉戰網絡維持人氣不忘香港市場 闖歐洲做助理總廚
影視圈
5小時前