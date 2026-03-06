龍湖盈警料去年錄核心虧損逾15億 受累量價壓力 經營現金流仍正數

龍湖集團（960）發盈警，預計去年純利約10億元（人民幣，下同），將按年大減90.4%；並將錄得核心虧損15億至20億元，與2024年核心溢利69.7億元相比，轉盈為虧。

毛利率進一步降低

龍湖指，撇除投資物業及金融工具公平值變動錄得核心虧損，主要由於房地產市場延續調整態勢，量價壓力下導致該集團開發業務的結算收入下降，結算毛利率進一步降低。

未來每年到期債務規模可控

該集團指出，過去三年穩步有序壓降負債，債務結構持續優化，未來每年到期債務規模可控，去年整體及各航道均實現正向的含資本性支出經營性現金流，至此已連續3年實現含資本性支出的經營性現金流為正；營運及服務業務穩步發展，持續貢獻穩定利潤。

推動從開發商轉為營運服務商

龍湖續指，未來將始終把安全性放在首位，保持經營性現金流為正，繼續有序降低負債，持續推動業務模式的轉型，以營運及服務業務帶動增長，實現從傳統開發商向營運服務商的角色迭新。