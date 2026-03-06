Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

東亞耀才等42股份調入港股通 美的置業融創服務等遭調出

股市
更新時間：21:15 2026-03-06 HKT
發佈時間：21:15 2026-03-06 HKT

上交所和深交所同日宣布，将根據有關規定，港股通標的證券名單發生調整並自本月9日（下周一）起生效。其中，調入東亞銀行（023）、先導智能（470）、滴普科技（1384）、耀才證券（1428）等42隻股份，調出美的置業（3990）、融創服務（1516）、北京首都機場股份（694）等25隻股份。

通告顯示，今次調入港股通的股份包括了瀾起科技（6809）、先導智能（470）兩隻半新股 、及即將在港上市的兆威機電 （2692）。

兩交易所解釋指，因瀾起科技、先導智能 分別於本月6日、本月8日在香港市場價格穩定期結束，且相應A股上市均已滿10個交易日，所以其將被調入港股通標的範圍。另外，兆威機電在港交所上市H股且不適用價格穩定期機制，且相應A股上市滿10個交易日，因此其亦將被調入港股通標的範圍。 
 

