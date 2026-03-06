Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

恒指高開37點 京東物流升6% 嗶哩嗶哩跌逾2%｜港股開市

股市
伊朗戰事持續，油價升至2024年年中以來最高水平。美股三大指數周四全線下跌，道指一度瀉1162點，收跌784點或1.61%，報47954點；標指跌38點或0.56%，報6830點；納指跌58點或0.26%，報22748點；反映中國概念股表現的金龍指數下滑1.43%，報6913點。

相關文章：中東戰局發展未明朗 市場憂慮重燃 油價抽高 道指收報跌784點曾瀉逾1,100點

港股方面，恒指高開37點，報25358點。重磅科網股靠穩，騰訊（700）升0.39%；阿里巴巴（9988）升0.47%；美團（3690）無升跌；小米（1810）升0.87%；網易（9999）升1.78%。

京東（9618）去年第四季經調整淨利潤按年跌90%，符預期；今早開報98.5元，升1.59%。京東物流（2618）去年經調整多賺7.5%，股價高開6.43%。京東健康（6618）全年經調整多賺68.9%，股價亦高開3.57%。

嗶哩嗶哩（9626）跌2.75%，報204.8元，該公司第四季經調整淨利潤按年大增94%，勝預期。

其他焦點股，中石油（857）升1.46%；友邦（1299）升1%，報86元。


北水動向方面，周四南下資金淨賣出港股277.35億港元。騰訊(700)、中海油(883)、山東墨龍(568)分別獲淨買入15.41億港元、3.22億港元、8,270萬港元；值得留意是，騰訊連續五日獲淨買入，累計淨買金額近70億港元。盈富(2800)、恒生中國企業(2828)、南方恒生科技(3033)分別遭淨賣出136.61億港元、60.73億港元、39億港元。

