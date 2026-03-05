中東戰局發展未明朗 市場憂慮重燃 油價抽高 美股早段走弱

伊朗最新表示,美國、以色列以及歐洲國家及其支持者所屬的軍用和商用船隻，均嚴禁通過霍爾木茲海峽，一旦被發現，將遭到打擊。中東戰局發展未明朗，市場對於中東戰局的憂慮重燃，國際油價抽高，美股早段走弱。

國際油價升3至4% 道指早段跌超400點

除聲明美國等船隻禁止通行霍爾木茲海峽外，伊朗還表示昨日凌晨，一艘美國油輪在波斯灣北部被其海軍發射的導彈擊中，目前該油輪仍在起火燃燒。油價重返升軌。截止昨晚10時30分，WTI期油大升4.4%至78美元；倫敦布蘭特原油升3.2%至84美元。早前高盛提醒，未來幾周的戰爭局勢發展，可能會決定接下來很長一段時間的國際油價走向。一旦霍爾木茲海峽的封鎖時間延長數周，可能會導致國際油價突破100美元大關。

截止昨晚10時45分，道指報48318點，跌420點；納指報22753點，跌54點；標指報6841點，跌28點。

分析認為市場情緒可能隨時逆轉

高盛集團首席執行官David Solomon在接受採訪時表示，目前市場參與者正在試圖弄清楚，這場中東衝突將如何收場？最終結局是什麼？隨着未來幾天乃至一兩週內信息中東局勢逐漸清晰，這將對風險溢價產生切實影響。KCM Trade首席市場分析師Tim Waterer則指出，市場情緒可能隨時逆轉，關鍵在於局勢升級還是降溫的概率孰高孰低。

另外，美國勞工部公布，截至2月28日止當周，首次申請失業救濟人數維持21.3萬人，低於市場預期為21.5萬人，前值修訂為21.3萬人。