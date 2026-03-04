三大指數回升 金價重回5100美元 專家稱美股氛圍不佳

特朗普政府释放信号称，15%的全球进口普遍关税可能于本周生效，为本就因美伊战争而动荡不安的市场增添了新的干扰因素。道指報48650點，升149點；標普500指數報6840點，升23點；納指報22656點，升139點或0.62%。

油價或達每桶100美元

現貨金價重上5100美元，報5180美元，升1.8%，油價在高位徘徊波動，紐約期油接近每桶74.44美元，布蘭特期油報81.46美元，稍見回落。高盛指出，若局勢持續，原油價格或將升至每桶100美元。美匯指數跌0.1%，暫報98.92；美長債息靠穩，暫報4.079厘。

美股暫適圍觀

光大證券國際環球市場及外滙策略師湯麗鴻指出，美股暫時適宜觀望，「市場氣氛不太好，最主要是擔心美國通脹會再度反彈，因為連特朗普説暫時容忍通脹上升，如果通脹反彈，就會影響到美國經濟數據，三大指數都會受困擾。」她又指，二百天線頗為關鍵，目前大約處於46650點水平，如果不失，仍然不用看得太淡。

