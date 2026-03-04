韓股連日暴瀉 單日曾挫一成 韓元曾創16年最大跌幅 「若油價續漲肯定再跌」

中東緊張局勢持續升級，亞太區股市捱沽，日韓股市繼續暴跌，其中日經225指數今早曾跌近4%，低見54063點；韓國KOSPI指數更曾跌12.6%至5213點，並較上周五歷史高位6347點大跌逾兩成（僅兩個交易日），其中焦點股三星電子（Samsung）和SK海力士（Hynix）分別曾跌逾一成及9%。同時，韓國KOSPI 200指數期貨曾跌5%，導致程序化交易暫停5分鐘。有分析指出，受中東衝突引發的避險情緒影響，韓國股市即將進入調整階段。

海力士和三星等科技股拖低大市

對於韓國股市近日大跌，光大證券國際證券策略師伍禮賢接受訪問分析指，除了外圍因素，韓國股市本身在前期已累積較大升幅，因此在市場氣氛逆轉時，調整壓力也相對沉重。他特別提到，早前貢獻指數升幅的主要動力，如海力士和三星等大型科技股，在此輪跌市中領跌，其股價快速回落，對整體指數造成了巨大拖累。

香港股票分析師協會副主席郭思治則稱，中東局勢緊張，韓國股市亦不能幸免，加上個別韓股已累積一定升幅，故一旦出現技術性回吐，趺幅會較為明顯，至於在香港掛牌的相關ETF，亦當受累。例如南方兩倍做多三星電子（7747）便持續受壓，半日已跌逾15%，現報69.86元。

韓國依賴原油進口 經濟直接受壓

伍禮賢進一步解釋，市場目前最擔憂的是中東局勢可能導致原油運輸成本急劇上升。他指出，若伊朗封鎖霍爾木茲海峽，全球將有三分之一的石油與天然氣運輸受阻。即使油輪繞道而行，運輸時間與成本的增加也會直接推高油價。他認為，油價持續上漲將對全球經濟帶來多重打擊，對於韓國等依賴原油進口的經濟體，其經濟將面臨直接壓力。另外，油價上升可能再次推高美國通脹，對其經濟造成損害。中國方面，雖然內地擁有戰略石油儲備可作短期緩衝，但若油價長期維持高位，工業生產的能源成本將會上升，長遠來看會削弱企業的盈利能力。

油價上漲 威脅儲局放寬幣策前景

另有外媒報道指出，美伊戰爭導致的油價飆升，已威脅到聯儲局放寬貨幣政策的前景，令投資者正在重新審視那些過熱的股票投資策略。另有銀行預測人士表示，由於能源價格上漲威脅到韓國這個石油消費國的增長，韓元的暴跌似乎將進一步加大。

事實上，韓元匯價周二一度跌逾4%，為2010年以來最大跌幅，甚至跌穿1500韓元兌1美元水平，低見1506韓元，為全球金融危機以來最低水平；不過，韓元周三開盤後收復了部分跌幅，最新美元兌韓元則報1,474水平。

韓元兌美元恐向1600邁進

紐約銀行策略師Wee Khoon Chong表示，韓元最壞情況可能會跌至1,570左右。貨幣期權交易員也認爲韓元有進一步走軟的空間。根據引伸波幅顯示，韓元到6月底見1,550可能性約36%。紐約富國銀行策略師Brendan McKenna表更指，如果情況從現在開始變得更糟，則有可能向1600邁進，若市場情緒受損且油價繼續上漲，韓元肯定會遭進一步拋售。

針對韓股急跌，Roundhill Investments行政總裁Dave Mazza表示，「這看起來更像是倉位平倉，而不是韓國特有的基本面崩潰」，當全球風險偏好轉向，能源和外匯波動大幅上升時，那些規模最大、流動性最強的指數就會迅速降低風險。

後市取決緊張局勢是否穩定

Forex.com的Fawad Razaqzada則表示，目前市場正在不斷針對新聞標題進行交易，後市很大程度上取決於緊張局勢是否穩定，或者這是否會成為全球供應更長期中斷的開始。紐約銀行市場宏觀策略主管Bob Savage２指，鑑於過去3年全球經濟增長期間風險不斷累積，全球市場仍有很大的調整空間。

凱投宏觀的Jennifer McKeown更指出，長期衝突將油價持續推高至90至100美元，將是一個重大的經濟阻力，又指各國央行雖然會避免加息以應對有關衝擊，但減息可能會被推遲。

