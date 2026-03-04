韓股連日暴瀉 單日再挫一成 韓元曾創16年最大跌幅 「若油價續漲肯定再跌」

中東緊張局勢持續升級，亞太區股市捱沽，日韓股市繼續暴跌，其中日經225指數今早曾跌近4%，低見54063點；韓國KOSPI指數更曾跌一成至5213點，並較上周五歷史高位6347點大跌19%（僅兩個交易日），其中焦點股三星電子和SK海力士分別曾跌逾7%及5%。同時，韓國KOSPI 200指數期貨曾跌5%，導致程序化交易暫停5分鍾。有分析指出，受中東衝突引發的避險情緒影響，韓國股市即將進入調整階段。

能源價格上漲 威脅經濟增長

據外媒報道，美伊戰爭導致的油價飆升，已威脅到聯儲局放寬貨幣政策的前景，令投資者正在重新審視那些過熱的股票投資策略。另有銀行預測人士表示，由於能源價格上漲威脅到韓國這個石油消費國的增長，韓元的暴跌似乎將進一步加大。

事實上，韓元匯價周二一度跌逾4%，為2010年以來最大跌幅，甚至跌穿1500韓元兌1美元水平，低見1506韓元，為全球金融危機以來最低水平；不過，韓元周三開盤後收復了部分跌幅，最新美元兌韓元則報1,474水平。

韓元兌美元恐向1600邁進

紐約銀行策略師Wee Khoon Chong表示，韓元最壞情況可能會跌至1,570左右。貨幣期權交易員也認爲韓元有進一步走軟的空間。根據引伸波幅顯示，韓元到6月底見1,550可能性約36%。紐約富國銀行策略師Brendan McKenna表更指，如果情況從現在開始變得更糟，則有可能向1600邁進，若市場情緒受損且油價繼續上漲，韓元肯定會遭進一步拋售。

針對韓股急跌，Roundhill Investments行政總裁Dave Mazza表示，「這看起來更像是倉位平倉，而不是韓國特有的基本面崩潰」，當全球風險偏好轉向，能源和外匯波動大幅上升時，那些規模最大、流動性最強的指數就會迅速降低風險。

各國央行減息可能會推遲

Forex.com的Fawad Razaqzada則表示，目前市場正在不斷針對新聞標題進行交易，後市很大程度上取決於緊張局勢是否穩定，或者這是否會成為全球供應更長期中斷的開始。紐約銀行市場宏觀策略主管Bob Savage２指，鑑於過去3年全球經濟增長期間風險不斷累積，全球市場仍有很大的調整空間。

凱投宏觀的Jennifer McKeown更指出，長期衝突將油價持續推高至90至100美元，將是一個重大的經濟阻力，又指各國央行雖然會避免加息以應對有關衝擊，但減息可能會被推遲。