特朗普為油輪「護航」 日韓股市續跌 恒指低開298點 紫金跌逾3%｜港股開市

隨着伊朗控制霍爾木茲海峽刺激油價飆升，令市場憂慮通脹重燃，美股周二表現全線向下；不過，美國總統特朗普其後宣布為霍爾木茲海峽的船隻做保險擔保，又稱美國海軍在必要時將盡快開始護送油輪通過霍爾木茲海峽，紓緩了石油運輸中斷憂慮。

美股三大指數尾市跌幅收窄，其中道指收市僅跌403點或0.83%，報48501點；標指跌64點或0.94%，報6816點；納指跌232點或1.02%，報22516點。至於反映中概股走動的金龍指數，周二跌3.34%至6958點。

美匯持續向上 日韓股市捱沽

此外，美匯指數持續向上，最新報99.2水平，再升約0.14%；金價昨日回吐逾4%後，今早有所反彈，升約1.3%至5,156美元水平；油價持續高企，其中布蘭特期油升1.2%至82.35美元，WTI期油則升1%至75.28美元。

另一方面，亞太區股市今早開市繼續受壓，韓股暫跌近5%至5503點，日股暫跌2.8%至54698點。港股今早開市則報25469點，跌298點或1.16%。

馬雲率核心管理層齊聚雲谷學校

科網股普遍弱勢，阿里巴巴（9988）創辦人馬雲據報率領阿里及螞蟻核心管理層齊聚杭州雲谷學校，該股開市報131.2，跌2.7%；騰訊（700）跌0.9%；美團（3690）跌1.3%；京東（9618）跌1.1%；百度（9888）亦跌2.3%。

小米新一代SU7實車大規模進店

小米（1810）旗下小米汽車則宣佈，新一代SU7實車今日（4日）起陸續大規模進店，該股開市報31.46元，跌0.4%。

油服股熱炒 山東墨龍再升15%

近期熱炒的石油相關股個別發展，中海油（883）跌0.6%；中石油（857）跌0.1%；中港石油（632）則升4.5%；山東墨龍（568）及百勤油服（2178）分別升15%及12%。黃金相關股方面，紫金（2899）開市跌逾3%；赤峰黃金（6693）跌逾5%；招金（1818）亦跌3.6%。

中生製藥與賽諾菲安萬特簽協議

中生製藥（1177）公佈附屬公司正大天晴已與賽諾菲安萬特一間全資附屬公司（Sanofi）就集團的JAK/ROCK抑制劑羅伐昔替尼在全球的開發、生產及商業化訂立獨家授權協議。該股開市報5.67元，跌0.7％。

北水動向方面，昨日淨買入港股60.81億元，騰訊（700）、盈富基金（2800）及南方恒生科技（3033）分別獲淨買入25.59億元、23.43億元及14.13億元；而阿里巴巴（9988）、中遠海能（1138）及長飛光纖（6869）分別遭淨賣出12.09億元、3.84億元及2.93億元。