美股恐慌情緒高漲 道指期貨瀉近1000點 美元美債抽升 專家：市場早前低估局勢

中東戰火連天，環球市場恐慌情緒持續升溫，美股三大指數急速向下，道指期貨急跌近1000點。恐慌指數再抽高27%，高見27.3，續見3個月高位。

道期一度低見47951點，跌994點或2%；標期低見6742點，跌146點或2.1%；納期報24370點，挫655點或2.6%。

美元升穿99 10年債息破4.1厘

資金紛紛避險，美元指數升穿99關口，報99.386，升0.8%；10年期債息升穿4.1厘，報4.113厘，升7.8點子。

市場料減息時間延至9月

利率期貨監察工具FedWatch數據顯示，主流預計今年首次減息的時間由7月延至9月。7月減息的機率從63.2%急跌至47.2%。

專家：資金重新追捧美元

瑞穗銀行指出，市場正從「去美元化」到爭相獲取美元流動性，「市場並非突然愛上美元，而是在市場拋售情況下，世界仍然以美元結算、資金以美元結算、對沖以美元結算，最終也以美元購買能源。」

CG資產管理投資經理Emma Moriarty指出，市場在周一明顯低估中東局勢的影響，但白宮的態度清晰表達有意讓衝突持續更久，「並且不惜一切代價。」

