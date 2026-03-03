Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

中東局勢累日韓股市暴跌 韓股跌逾7% 三星瀉近一成 外資兩日賣出10萬億韓元

股市
更新時間：14:30 2026-03-03 HKT
發佈時間：14:30 2026-03-03 HKT

美伊局勢持續緊張，市場關注事件對油價、以致通脹及未來息口前景影響，亞太區股市普遍下跌，其中南韓綜合股價指數（KOSPI）收市暴跌452點或7.24%，報5791點，創2024年8月5日以來最大單日跌幅，被外界稱為「黑色星期二」。報道提到，當地股市上午遭外資賣出逾3萬億韓元（約160億港元），若加上前一個交易日（27日）外資賣出逾7萬億韓元，即兩個交易日共計湧現超過10萬億韓元的沽壓（約533億港元）。日本股市同樣重挫，其中日經225指數收市跌1778點或3.06%，報56279點，創2025年11月以來最大跌幅。有分析指出，受中東緊張局勢升級影響，早前大舉買入亞洲市場股票的對沖基金正急於重新評估其倉位。

韓股一度觸發「臨時停牌」機制

據南韓媒體報道，美國與以色列向伊朗展開攻擊後，中東地緣政治風險迅速增加，加上霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz）遭封鎖，令投資信心嚴重受挫。

南韓綜合股價指數今早低開78點或1.26%，以6165點開市，其後跌幅一度收窄，高見6180點，但隨着外資大規模拋售，午後持續向下，並以全日最低位收市，暴跌452點或7.24%，收報5791點。此外，當地股市盤中更曾觸發暫停程式化交易的「臨時停牌」（Sidecar）機制。

除了軍工股及石油股之外，多數南韓產業股份均走弱，對指數構成下行壓力。其中，市場焦點股三星電子跌逾9%；SK海力士曾跌逾一成；SK Square跌逾9%；現代汽車及起亞更跌11%。

