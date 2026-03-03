特朗普稱戰事快過預期 恒指高開130點 油服股熱炒 山東墨龍漲15% MINIMAX績後升近一成

中東戰爭持續，特朗普指戰爭初步預估持續4至5周，但目前進度大幅超前，並舉例指原本預估需要4周才能瓦解伊朗軍事領導層，但實際上只花約1 小時就達成；不過，他亦未有為時間設上限，揚言「無論需要多少時間都沒關係」。此外，他更指不排除向伊朗派遣美國地面部隊，並宣稱在周六發動襲擊後，已不在乎民意調查。

美股三大指數周一先跌後回穩，道指收市跌73點或0.15%，報48904點；標指升2點，報6881點；納指則升80點或0.36%，報22748點。至於反映中概股走勢的金龍指數，周一跌1.08%至7198點。

油價及金價繼續向好，其中現貨金價昨日一度上漲至5,419美元，其後回落，今早暫報5,371美元，升約0.9%；現貨銀價今早則暫報90.3美元，升約1.2%。油價方面，布蘭特期油暫升1%至78.51美元，WTI期油則升0.7%至71.71美元。

阿里開市升近2% 美團續跌

港股方面，恒指今早高開130點，報26190點。科網股普遍回穩，阿里巴巴（9988）開市升1.9%；騰訊（700）升0.8%；京東（9618）升0.8%；百度（9888）亦升0.8%；惟美團（3690）跌0.2%

石油相關股續熱炒，中海油（883）升0.2%；中石油（857）升0.6%；中港石油（632）、山東墨龍（568）及百勤油服（2178）更升15%。

MINIMAX收入按年多近1.6倍

個股消息中，MINIMAX（100）昨日公佈上市後首份成績表，去年度經調整淨虧損2.5億美元，按年擴大2.7%；收入7,903.8萬美元，按年多近1.6倍，當中內地以外地區佔73%。該股開市報752.5元，跌1.4%。

小鵬料完全自動駕駛3年內到來

此外，小鵬汽車（9868）董事長何小鵬宣佈，小鵬汽車第二代VLA（視覺-語言-動作模型）將於本月正式迎來推送，將推動自動駕駛從「極客嚐鮮」走向「大眾常用」。他又指，完全自動駕駛將在1至3年內到來。小鵬汽車股價今早報67.1元，微跌0.2%。

北水動向方面，昨日淨買入港股162.14億元，南方恒生科技（3033）、盈富基金（2800）及小米（1810）分別獲淨買入31.23億元、24.47億元及16.29億元；而阿里巴巴（9988）、美團（3690）及中芯（981）分別遭淨賣出13.89億元、2.44億元及1.55億元。

