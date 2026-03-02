Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

中東戰事衝擊 道指一度跌600點後跌幅收窄 納指倒升 市場憂油設施持續受襲 大摩仍樂觀：無阻睇好美股

股市
更新時間：06:00 2026-03-03 HKT
發佈時間：22:34 2026-03-02 HKT

中東局勢劇烈升溫，美股期貨持續走弱，道指初段跌600點，低見48377點，其後跌幅收窄，更一度倒升86點，收市下跌73點，跌幅0.15%，收報48904點。

標指初段跌82點，一度下跌1.19%，收市微升2.74點，升幅0.04%，收報6881.62點。納期亦曾挫362點或1.6%，收市倒升80.646點或0.36%，報22748.857點。恐慌指數一度大升27%，報25.24，見過去3個月新高，隨後升幅收窄至 8%。

恐慌指數曾漲27% 美元升近1%

避險情緒升溫，美元指數升0.8%，報98.453；10年期債息亦升穿4厘，報4.014，升6.1點子。

明星科技股下滑，Google母企Alphabet（GOOG）跌1.63%，特斯拉（TSLA）先跌收升，升幅0.2%。Nvidia（NVDA）則逆市升2.9%。

能源股上漲，埃克森美孚（XOM）升1.13%；雪佛龍（CVX）升逾1%。軍工板塊亦造好，Lockheed Martin（LMT）飆3.37%，Northrop Grumman（NOC）漲逾6%；Palantir（PLTR）亦近6%。

沙特最大煉油廠遭襲擊停運

伊朗向鄰近地區發動襲擊，沙特阿拉伯最大的煉油廠遭到無人機襲擊，引發有限度火災，令設施暫時停運。

摩通：市場即時評估風險

市場憂慮霍爾木茲海峽封鎖牽動油價持續急升，戰事亦仍然激烈，資金紛紛避險。摩根大通表示，雖然海峽沒有正式封鎖，但由於戰爭風險導致保險費飆升和航運暫停，油輪運輸已幾乎停滯，迫使市場「立即重新評估地緣政治風險，而不是對基本面進行審慎反應。」

大摩指地緣事件過後標指例升

不過摩根士丹利指出，中東戰局難以扭轉該行看好美股的觀點，稱「除非油價出現急劇且持續的飆，否則不太可能扭轉未來6至12個月向好的看法。」

該行指出，目前主要的利淡因素是油價急升，有機會破壞持續強勁的商業周期預期。但大摩指，其統計過去地緣政治事件後標指的平均表現，指出過去有關事件均不會導致美國股市持續波動。

加拿大皇家銀行：切勿迷信撈底

加拿大皇家銀行資本市場美國股票策略主管Lori Calvasina提醒，不過過分相信地緣政治事件過後逢低買入的觀點，因為過去數據常常來自相對有限的衝突事件，但通常「地緣政治事件通常是更大拼圖中的一塊」，難以憑單一事件看待股市。

