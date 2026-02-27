Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

伊朗局勢升溫 道指早段跌500點

更新時間：22:38 2026-02-27 HKT
發佈時間：22:38 2026-02-27 HKT

伊朗外部安全風險顯著上升，多國發出公民撤離提醒，地緣政治局勢緊張拖累環球金融市場，美股三大指數開盤集體下跌。道瓊斯工業平均指數收報49020點，跌478點；標普500指數報6847點，跌61點；納斯達克指數報22589點，跌289點。

資產配置方面，瑞銀將純股票投資組合中的美國股票評級下調至「中性」。另外，美國國債收益率跌幅收窄，10年期債券收益率最新下跌3.6個基點，報3.981%；兩年期債券收益率由低位回升，跌4.4個基點至3.404%。

經濟數據方面，美國1月生產者物價指數（PPI）按年上升2.9%，高過市場預期的2.6%，前值為增長3%。

個股方面，特斯拉股價開盤跌1.25%。創辦人馬斯克表示，特斯拉計劃20年內在月球設廠，建議投資者長線持股。另外，阿布扎比綜合交通中心宣布，特斯拉在有人員監督下，完成最新無人駕駛技術當地道路測試。

串流媒體巨頭奈飛盤前漲超10%，消息指該公司拒絕提高對華納兄弟的收購報價，並將退出有關交易。

