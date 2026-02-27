新世界中期核心經營溢利36億元 淨虧損收窄44% 稱撇除減值已轉賺 總債務減17億元

新世界（017）去年底止中期核心經營溢利36.36億元，按年下跌17.7%，不派息。該集團淨虧損為37.3億元，按年收窄43.8%，主要因為一次性投資物業重估虧損減少、融資成本下降，以及物業交付減少令內地項目的稅項開支下降。新世界指出，淨虧損包括多項非現金撥備及一次性虧損，若撇除非現金撥備及一次性虧損，會錄得淨利潤。

淨負債比率仍微升 總債務金額減少

截至去年底，新世界淨負債比率為59.7%，較半年前仍升1.6個百分點；綜合債務淨額1227.2億元，仍增加2.2%。但該集團指，目前總債務約為1443億元，已在期內減少約17億元；並指可動用資金合共約374億元，包括現金及銀行結餘約215億元及可動用的銀行貸款約159億元。

該集團指出，期內繼續嚴格控制資本支出、一般行政及其他營運費用，令這些資本支出按年分別減少29%及18%。

半年合約銷售138億 超出全年目標一半

期內收入83.9億元，減少50%，主要由於建築收入減少，以及中國內地物業交付減少。來自物業發展項目及資產出售的應佔合約銷售合共約為138億元，超出全年目標270億元的一半，當中香港應佔合約銷售約為103億元，主要來自住宅項目，包括滶晨、瑧博、柏蔚森、天瀧、柏傲莊、皇都及天御出售等。