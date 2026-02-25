滙豐艾橋智指恒生無裁員計劃 香港CRE提撥倍增 私有化具9億美元協同效益

滙豐控股（005）行政總裁艾橋智（Georges Elhedery）在業績電話會議中表示，私有化恒生將帶來9億美元的協同效益，同時來自成本和收入協同效益，預計在未來3年，即由現在至2028年期間逐步實現，又重申沒裁員計劃。

他指，今年開局表現相對強勁，對香港市場前景具信心，私有化恒生有助集團捕捉香港的增長機遇，尤其香港有望在本十年結束前成為領先的跨境財富管理樞紐。因此，集團將持續在港投資於財富中心、客戶經理、理財顧問、產品能力及科技平台。

繼續在港投資人才

滙控私有化恒生後會否裁員仍備受關注，艾橋智重申，私有化不涉及任何裁員計劃，集團將繼續在港投資人才，但指角色或有變化，故已規劃培訓、技能提升及資金支持，讓受影響員工申請新職位並轉型至集團投資於增長領域的崗位。集團擁有三年窗口期處理相關事宜，自然可預期會有員工自然流失，這亦有助集團重新設計人手佈局。

恒生去年稅前盈利跌15%

去年恒生錄得稅前盈利22.97億美元，按年下跌14.7%；收入微升1.7%至53.36億美元；預期信貸損失大增68.6%至10.32億美元。

滙控撥備多13% 香港商業地產減值增倍

滙控去年的預期信貸損失按年上升12.8%至38.5億美元，包括對香港及中國內地商業房地產行業（CRE）作出相關提撥。年內，就香港CRE提撥7億美元，按年急增倍，當中有4億美元是來自恒生；內地CRE提撥為2億美元，按年減半。

CFO：本港個別借款人仍面臨壓力

財務總監郭珮瑛（Pam Kaur）指，第4季度香港CRE貸款錄得一宗第三級的貸款損失，但宏觀環境改善，令該季香港CRE相關的預期信貸損失很少，全年整體預期信貸損失佔平均貸款總額39個基點，符合集團40個基點的指引範圍，預期此趨勢將延續，惟個別借款人仍面臨壓力。

她續指本港住宅市場已趨近正常化，樓價上升了5%、交投量增了10%；零售及寫字樓物業亦見改善，甲級寫字樓的租金及銷售勢頭向好，不過該兩類物業仍存供應過剩問題，尤其寫字樓，空置率達70%左右。集團經全面考慮這些因素後，遂決定將今年預期信貸損失佔平均貸款總額的比率定於40個基點的指引範圍上限。此外，她預期中國CRE不會再對集團的撥備構成重大影響。