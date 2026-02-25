財政預算案2026︱未來五年每年發行最多2200億債券 下半年推出債券電子交易平台

《財政預算案2026》今日（25日）發表，財政司司長陳茂波表示，香港證監會和金管局去年公布的《固定收益及貨幣市場發展路線圖》，兩個機構正積極落實路線圖，包括促進一級市場發行、提升二級市場流動性及擴展離岸人民幣業務，而債券電子交易平台亦將在下半年推出，進一步鞏固香港作為全球固定收益及貨幣中心的地位。

發行代幣化債券總額達100億元

另外，他指出，政府去年第四季第三度發行代幣化債券，總額達100億元，規模為當時全球之冠，並引入代幣化央行貨幣交收選項，為未來融入其他形式的數碼貨幣奠定基礎。政府將繼續定期發行代幣化債券，金管局亦會通過「數碼債券資助計劃」鼓勵更多數碼債券在港發行。

研究建立一站式多元資產交易後證券基礎設施

他又指，金管局旗下的迅清結算和香港交易所 （388） 已開展研究，建立一站式多元資產交易後證券基礎設施，涵蓋內地與香港的股票及債券，以促進跨產品及跨地域的抵押品互通，有助提升市場流動性及參與者的風險管理。

為便利投資者通過CMU持有證券，進行全球資產配置。他稱，迅清結算正積極聯通多個地區的中央證券託管平台，阿拉伯聯合酋長國中央銀行已成為CMU會員，CMU亦將啟動與瑞士SIX的聯網，並首次推出股票交易後服務，讓投資者能更高效地管理多元化資產組合。

陳茂波又表示， 去年《施政報告》宣布，政府未來兩至三年額外預留300元加大工程開支，持續帶動經濟發展。政府在二零二六／二七年度基本工程開支預算約1280億元。在中期財政預測期間，基本工程開支將會維持在相若水平。

未來五年每年發行最多2200億債券

政府自2019年起發行綠色債券，並在2024年起推出基礎建設債券。發債所得資金既能投資於基建項目，亦能促進本地債券市場多元發展。因應政府會加快推進北都建設和其他與經濟民生相關的工務工程，政府計劃把兩個債券計劃的合共借款上限，由去年公布的7000億元提升至9000億元。

未來五年，將每年發行約1600億元至2200億元的債券，其中約一半用於為近年發出的短期債務再融資。他表示，日後將發行更多較長期的債券，讓現金流年期與工程項目的資金需要更匹配。

