滙豐去年列賬基準除稅前利潤跌7.4%勝預期 末期息派0.45美元

滙豐（005）今午公佈去年全年及第四季業績，其中2025年列賬基準除稅前利潤按年減少7.4%⾄299億美元，較市場預期為佳，主要是須予注意項⽬的按年不利影響淨額49億美元所致；除稅後利潤則減少7.5%⾄231億美元。單計第四季，列賬基準除稅前利潤按年增近2倍至68億美元，同樣勝預期。集團宣派第四次股息每股0.45美元，就2025年每股合共派息0.75美元。

期內，淨利息收益為348億美元，較2024年增加21億美元，增幅反映結構性對沖按較⾼收益率再投資的裨益、存款結餘增⻑，以及資本市場財資業務的淨利息收益增加。此外，增幅亦包括2024年提早贖回既有證券產⽣的2億美元虧損不復再現，但出售阿根廷和加拿⼤業務產⽣16億美元按年不利影響及存款收益率受壓，抵銷了部分增幅。淨利息收益率則為1.59%，上升3個基點。

港商業房地產提撥增至7億美元

預期信貸損失為39億美元，較2024年增加4億美元。2025年就香港商業房地產⾏業的相關提撥為7億美元，2024年則為1億美元，反映新增違責風險承擔的準備增加、非住宅物業供應過剩對租賃及資本價值持續構成下⾏壓⼒的影響，以及計算預期信貸損失所⽤模型的更新。此外，中國內地商業房地產⾏業於2025年的提撥為2億美元，2024年則為4億美元。

單計第四季，列賬基準除稅前利潤增加45億美元⾄68億美元，增幅包括來⾃須予注意項⽬的33億美元按年有利影響淨額，主要由於2024年第四季集團完成出售阿根廷業務後確認的52億美元匯兌虧損及其他儲備之撥回不復再現，但2025年第四季集團完成出售法國保留房屋及若⼲其他貸款組合後錄得的15億美元儲備撥回虧損，抵銷了部分增幅。增幅亦包括銀⾏業務淨利息收益增⻑及預期信貸損失減少。列賬基準除稅後利潤增加46億美元⾄52億美元。

股息派付比率⽬標維持50%

前景指引方面，滙豐⽬標是2026、2027及2028年的平均有形股本回報率達到17%，甚⾄更⾼（不計及須予注意項⽬），反映集團盈利呈增⻑趨勢，並在策略執⾏⽅⾯進展理想；⼒求2028年收入較2027年增⻑5%（不計及須予注意項⽬並按固定匯率基準計算）；以及2026、2027及2028年股息派付比率⽬標基準維持在50%。

相關文章：滙控周三放榜料少賺一成 續有望增派息 市場關注私有化恒生後協同效應