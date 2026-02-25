Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

財政預算案2026︱為外企來港第二上市提供具體指引 陳茂波：探討退市後場外交易平台

股市
更新時間：12:01 2026-02-25 HKT
發佈時間：11:18 2026-02-25 HKT

財政司司長陳茂波宣讀《財政預算案2026》，他表示，為持續優化證券市場，吸引發行人和提升市場效率，港交所（388）將推進多項工作。

港交所中午收報418元，升1.06%。

港交所會在第一季就修訂「同股不同權」企業上市要求、便利海外發行人第二上市、優化首次公開招股流程，以及為生物科技和特專科技公司申請上市提供更多彈性等諮詢市場；第二是在上半年落實完善結構性產品上市框架，以及就推動「T+1」結算周期的具體實施方案諮詢市場；以及改革證券市場每手買賣單位，以及聯同證監會和業界在年內推出無紙證券市場制度。

便利和吸引更多航天企業來港上市

他表示，政府亦會推進下一階段改革，包括優化上市公司持續規管架構；為海外公司來港第二上市提供具體指引；納入更多海外市場為認可交易所；以及繼續與市場探討為退市或需特殊處理股份提供場外交易平台。

而在提到航空航天發展時，陳茂波指港交所將檢視相關上市規定，便利和吸引更多航天企業來港上市。

惡劣天氣開市印花稅收入25億

另外，港交所2024年9月實施「打風不停市」安排以來，有7個交易日在惡劣天氣下如常開市，確保了市場流動性，並帶來約25億元印花稅收入。

他回顧去年港股表現亮麗，恒指全年升28%，平均每日成交額增加90%至近2500億元，創下歷史新高。新股上市集資額較2024年增加兩倍多至超過2800億元，高踞全球第一。

陳茂波又表示，資產市場更趨暢旺：股市持續向好，總市值升至50萬億元，新股上市活躍；銀行總存款額去年底超過19萬億元，按年上升12%，資金繼續流入；資產管理業亦向好，在香港註冊成立的基金資金淨流入3,570億元。香港在《全球金融中心指數》穩居全球第三、亞太第一；亦有望在一、兩年內成為全球最大的跨境財富管理中心。

